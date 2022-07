Tras el fallo judicial, Gattoni habló de dos opciones para reemplazar las PASO

"En caso de que efectivamente la cuestión quede resuelta ahora, porque tienen una instancia de apelación y están en su derecho, en caso de que las PASO queden efectivamente eliminadas y quede firme el Código Electoral tal cual como se modificó en diciembre, lo que queda son las internas partidarias. El gobernador y yo mismo hemos hecho un llamamiento a todos los bloques (en la Cámara de Diputados) para que en caso de que no se entiendan las internas como lo mejor y haya consenso generalizado de alguna alternativa, eso lo hemos planteado, instamos a los partidos si entienden que hay consenso presenten una alternativa. En caso de que no haya un consenso serían las internas partidarias. Cada partido político o frente en el seno de su espacio disputa las candidaturas, solo votan los afiliados. Así está hoy si se confirma el Código Electoral", analizó el vicegobernador Gattoni, en diálogo con Radio Sarmiento.

El presidente de la Cámara de Diputados local aseguró que no había sido notificado del fallo judicial, pero ratificó que lo que establece el nuevo Código Electoral es que las PASO sean reemplazadas con el sistema anterior, de internas partidarias. No obstante, planteó la posibilidad de un segundo camino: "en caso de que haya un consenso generalizado de todos los partidos de que haya un método alternativo, se verá y se contemplará, debe haber un consenso amplio y mayoritario respecto a esto, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todas las voces, toda vez que no sea hacer a los ciudadanos ir a votar dos veces".

Sobre el fallo judicial que le da la razón al uñaquismo, Gattoni expresó que "No lo planteamos en términos de victoria, acá no hay ganadores ni perdedores, hay quienes pensamos diferente, dos maneras de ver las cosas. Hubo un sector de la política que decidió judicializarlo, yo en lo personal y en lo institucional nunca estuve de acuerdo con la judicialización y con la intromisión de los poderes en las decisiones de otro poder".

Y remarcó que "en caso de que la Justicia en la Cámara dado la razón, nos da la seguridad de que hemos actuado conforme a derecho y estamos cumpliendo con esa voluntad de la sociedad que no quería ir a votar innecesariamente como ha sido en San juan en las últimas elecciones donde las principales fuerzas políticas no utilizaron las PASO para dirimir nada y significaba un trastorno y una molestia para la sociedad ir a votar. Hemos puesto en valor la voluntad popular sobre las PASO y en lo judicial es darnos la razón a los que pensamos que era una cuestión absolutamente soberana de la Cámara de Diputados y que estamos ajustamos a derecho".