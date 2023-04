Fuertes críticas opositoras tras el discurso de Cristina Kirchner

Fuerte discurso Reapareció Cristina y pidió que "no se hagan los rulos" ante el clamor por su candidatura

Cruce A minutos de que hable Cristina, Mauricio Macri aseguró que "no habrá más años de kirchnerismo

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la ex jefa de Estado habla como si no integra el actual Gobierno: "Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. El modelo kirchnerista está agotado".