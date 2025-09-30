Fuerte mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas: "Podridos de elegir entre Cristina y Milei"

En un encuentro de fuerte tono federal, los seis gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se mostraron juntos en Chubut para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones legislativas. Los mandatarios encabezaron un acto en Puerto Madryn donde realizaron un duro diagnóstico de la gestión de Javier Milei, a la que acusaron de “falta de sensibilidad” y de llevar al país “al abismo”.

El anfitrión, Ignacio “Nacho” Torres, resumió el espíritu del encuentro con una frase contundente: "Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei".

Críticas por la economía y la "motosierra"

Los líderes provinciales no ahorraron críticas hacia el Gobierno nacional. Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, fue uno de los más duros al señalar la política económica. Vidal alertó que, “Así como va, claramente nos lleva al abismo”, y añadió que "La política económica de este Gobierno no funciona: el ajuste es la receta para generar más pobreza". Además, consideró que el kirchnerismo “casi funde el país”, pero que la gestión actual “lo está logrando”, y expresó que la situación tiene mucho que ver con la soberbia, la falta de respeto y la falta de diálogo.

Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) advirtió sobre la herramienta de gestión predilecta de la administración central: "si pensamos que gestionar, como lo está haciendo este Gobierno, significa que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos". El gobernador jujeño subrayó que si bien el país necesita orden macroeconómico, “También necesitamos sensibilidad” y aseveró que el equilibrio presupuestario no puede ser a costa de la gente.

El destrato federal

Gustavo Valdés (Corrientes) denunció el maltrato constante que reciben las provincias desde Buenos Aires. Valdés protestó al afirmar: "Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. Permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas". El correntino agregó que las provincias son ninguneadas en Buenos Aires por ser chicas, pobres, patagónicas o del centro. También mostró su malestar por la demora en el nombramiento al frente del Ministerio del Interior, y remarcó que "No hay con quién hablar" en la Casa Rosada.

En esa misma línea, Ignacio Torres lanzó duras críticas al Gobierno nacional y denunció la falta de respeto hacia las provincias. Torres sostuvo que “No permitimos que nos falten el respeto ni que nos pisen la cabeza”.

Posicionamiento y mirada hacia 2027

El encuentro sirvió como plataforma de lanzamiento de una propuesta que busca romper la polarización. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) reforzó la idea al señalar que Provincias Unidas es "la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país".

Pullaro también apuntó a la forma de gobernar del presidente, al manifestar que "No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo".

Con la presencia del exgobernador Juan Schiaretti, el cordobés Martín Llaryora fue más allá y lanzó una promesa a futuro: "En 2027 vamos a poner un presidente federal". Llaryora advirtió que “el fracaso es el modelo” y destacó que su fuerza está enfocada en la producción y el trabajo.

Finalmente, Torres enfatizó que Provincias Unidas es una fuerza que "está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión" y concluyó que "Romper la polarización es la única forma de levantar las banderas del trabajo, de la producción y del federalismo".