Fuerte denuncia de un concejal contra el IPV por el sorteo de casas

Otro revuelo político surgió en Calingasta esta semana, tras terminar el sorteo masivo de casas del IPV, que quedó bajo sospecha por los vecinos de la zona, quienes afirman que la mayoría de las viviendas no viven en el departamento. El presidente del Concejo Deliberante, José Ibazeta, anunció que presentará un proyecto de resolución este mismo jueves un pedido al Instituto para que se rehaga el sorteo.

El contrapunto surgió luego de que un grupo de vecinos de la comuna, más precisamente de Sorocayense, se manifestaran por esta situación que consideran irregular: que de 40 casas de un barrio sorteado, 35 salieron para gente que no es de Sorocayense e incluso hay mayoría de casos de gente que no vive en el departamento. Esto habría generado malestar entre los habitantes de esa localidad calingastina que se traducirían en protestas o cortes de calles, dijeron fuentes del lugar.

El que quedó bajo la lupa es el barrio El Puerto, de 58 viviendas, ubicado en el distrito calingastino mencionado, que fue sometido al bolillero dentro del megasorteo que se hizo del 1 al 8 de noviembre, de más de 1.600 soluciones habitacionales en diversos departamentos de la provincia, y entre más de 53.000 postulantes que eligieron barrio para participar.

image.png

"He presentado un proyecto de resolución para ser tratado y ser elevado al director del IPV para que revea esta situación, considerando principalmente la gente del lugar, que si se puede volver al sorteo nuevamente. Porque no hay más de cinco familias del lugar que se han salido sorteadas, las demás son todas afuera. Del resto del departamento y también de afuera del departamento. Hay gente que vive en la provincia de San Juan", dijo Ibazeta este jueves en diálogo con Radio Sarmiento.

El concejal y ex intendente aseguró que "esto no viene ocurriendo con este barrio. Ocurrió con el último barrio que se entregó, que fue Balcón del Ansilta, donde también hay gente de Caucete, que no tiene ni trabajo acá. Y van y vienen y están las casas vacías. Es lamentable".

De acuerdo a lo que el IPV comunicó públicamente en agosto respecto de las reglas de juego, antes del sorteo, habitantes con domicilio fuera de Calingasta sí podían postularse para el barrio El Puerto.

Esto dice el reglamento que difundió el IPV al respecto: "Los/las aspirantes que tienen domicilio - declarado en IPV- en los departamentos del Gran San Juan, podrán optar por los siguientes barrios: Capital B° LOS MOLINOS, Chimbas B° LOS SURCOS y B° LAS TRES MARÍAS; Rawson B° LA JARILLA y B° VALLE GRANDE NORTE. Para aquellos aspirantes que tienen domicilio - declarado en IPV - en algunos de los departamentos que no pertenecen al Gran San Juan, los barrios a sortear son los siguientes: Albardón B° VILLICUM; Angaco B° JOSÉ SEGOVIA y B° MALVINA NOS UNE sectores 1 y 2; Caucete B° EL ALGARROBO sectores 1 y 2, Calingasta B° EL PUERTO; Iglesia B° LAS LOMAS, B° PUENTE VERDE y B° CUESTA DEL VIENTO (Ampliación); Jáchal B° AIRES DEL OESTE; Valle Fértil B° VALLE NORTE (Ampliación); Sarmiento B° SOLARES DEL SUR; 25 de Mayo B° TEHUL y Zonda B° CONJUNTO 2 (Ampliación)".

Además, el IPV especificó que "sólo podrán elegir los barrios disponibles que mostrará el sistema conforme el domicilio registrado al momento de la inscripción (si es que no hubiera realizado el trámite de cambio de domicilio en IPV)". Estas indicaciones se dieron oficialmente al momento de elegir barrio para los que estuvieran inscriptos previamente en el organismo.

image.png El sorteo del IPV se hizo durante 6 días.

Ibazeta se quejó diciendo que "no sé cómo ha sido la operatoria o el sistema que se ha instalado en el IPV para que pueda ingresar gente de afuera, que no vive en el lugar. Porque yo puedo tener en el documento certificado de domicilio de Buenos Aires, por dar un ejemplo. Entonces voy a tener derecho a tener una vivienda en Buenos Aires".

Agregó el edil: "Yo creo que hay que tener una modalidad por lo menos como lo implementa San Luis, por dar un ejemplo. Que tenga una antigüedad mínima de residencia, no de cambio de domicilio, de residencia en el lugar. Porque hay gente que tiene más de 15 años, más de 20 años, inscripta en el IPV para tener una vivienda acá. Y si nosotros tenemos que incentivar para que se construya vivienda en el departamento, para darle solución a la gente, primero a la gente del lugar. No es que estemos dejando al margen la gente que venga de afuera. Pero estamos luchando para la gente que, si no, estamos haciendo una inmigración de gente".

Ibazeta dijo que no tiene claro cuántas son las viviendas, pero que "de todo ese barrio que se ha construido han salido nada más que 5 o 6 personas del lugar, de Sorocayense. También tiene prioridad toda la gente de Calingasta, pero a su vez una gente que vive en la villa de Calingasta, que está a 35 kilómetros de Sorocayense, si tiene el trabajo en la villa de Calingasta, imagínense cómo hace esa gente para poder viajar. Pero la angustia y la desesperación por tener su vivienda propia genera esta inconveniente".

¿La intención es tener una casa de fin de semana? El funcionario dijo que "la verdad que no sé porque estas viviendas son viviendas sociales, no son residencias de una casa quinta, ni nada por el estilo. Entonces no sé para qué. Hay en otro barrio ahí que hay gente que vive en Caucete".

Ibazeta destacó que "esperemos que tengamos respuestas, ¿sabe por qué? Porque estos sorteos son provisorios. Y como tiene que venir la gente de Acción Social del IPV, bueno, que hayan contemplado por lo menos esta situación. Sí, yo creo que sería mejor que se haga de nuevo todo el sorteo y que se haga prioridad a la gente del lugar".

Finalizó: "Reconocemos que hay una falta de vivienda en toda la provincia, en todo el país. Pero bueno, nosotros luchamos como calingastinos, para poder solucionar a la gente que vive en el lugar".