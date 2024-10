Famoso periodista denunció que el discurso de Javier Milei en la ONU fue copiado de una serie

Rareza Una particular estatua de Javier Milei fue tendencia en redes sociales: mirá por qué y qué tiene que ver Joaquín Furriel

Una extensa porción del discurso del primer mandatario en la 69° Asamblea General de la ONU, es prácticamente idéntico al del presidente Josiah Bartlet en uno de los capítulos de la serie "The West Wing". El descubrimiento fue publicado esta mañana en el matutino La Nación por el periodista Carlos Pagni.

El parecido es tal, que parece literalmente "copiado y pegado" desde el libreto de la serie al discurso de Milei, con las adaptaciones lógicas y necesarias para convertir el texto de un personaje de ficción, en el discurso de un jefe de Estado real, frente a cientos de sus pares de todo el mundo.

Milei, ante los líderes mundiales, afirmó: "Creemos en la libertad de expresión para todos; creemos en la libertad de culto para todos; creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras; tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente".

El texto original

Este pasaje no es original. En el capítulo 15 de la cuarta temporada de The West Wing, el presidente Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, pronuncia casi las mismas palabras ante sus asesores en la Casa Blanca: "Estamos a favor de la libertad de expresión en todas partes. Estamos a favor de la libertad de culto en todas partes. Estamos a favor de la libertad de aprender... para todos. [...] Por eso estamos a favor de la libertad frente a la tiranía, en todas partes, ya sea bajo la apariencia de opresión política, Toby, o esclavitud económica, Josh, o fanatismo religioso, C.J. Esa idea fundamental no se puede afrontar simplemente con nuestro apoyo. Hay que afrontarla con nuestra fuerza. Diplomática, económica y materialmente".

La coincidencia es tan evidente que resulta difícil pensar que sea casual. Carlos Pagni destaca en su artículo que Santiago Caputo, el asesor de Milei y funcionario sin cargo, es fanático confeso de The West Wing, serie que ha visto entre siete y nueve veces según una revelación de Hugo Alconada Mon.

De hecho, Caputo habría sugerido que los aspirantes a ingresar a su consultora 'Move Group' vean la serie como una "condición ineludible".

Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.