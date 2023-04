Facundo Manes confirmó que será candidato a presidente

En una entrevista al científico reafirmó que “estoy dispuesto a ser candidato. Estamos trabajando con diferentes sectores y mis equipos pensando el desafío de Argentina en estos momentos difíciles. Hoy Argentina necesita un cambio de ciclo”.

Manes, que pelea por mantener su figura de outsider de la política, consideró la necesidad imperiosa de tener un plan de estabilización y desarrollo, el que “no tuvo Cambiemos, en el 2015”.

En una frase, Manes destrozó la “buena relación” que mantenía con Patricia Bullrich. “Así como en el 83 fue el fin de ciclo de la dictadura, ahora es un fin de ciclo de una de una dirigencia que no nos pudo dar prosperidad”, apuntó, consultado sobre la figura de la también precandidata presidencial.

Por mucho menos que esto, Patricia Bullrich cruzó en público al jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, a quien le grito “conmigo no te metas porque te voy a romper la cara”.

Acto seguido, consultado sobre su límite respecto a los discursos de odio, y al insistir en que no hablaba de Javier Milei (“no hablo de seres vivos”), retrocedió: “Me equivoqué recién al hablar de Patricia. Yo hablo de ideas y creo que estamos en peligro con los que hablan a favor de la libertad oprimiendo al otro. La libertad es colectiva, no individual, se consigue con una epopeya colectiva, no negando al otro. Eso puede generar discursos, que me preocupan mucho, de violencia y de poca convivencia democrática”,

Manes confesó que nunca fue llamado por la cúpula del radicalismo para discutir un programa político, y cuando lo consultaron sobre la figura de Gerardo Morales (el más perjudicado por la presentación de Manes), respondió, escueto: “Es el presidente del Comité Nacional y candidato a presidente y lo respeto como tal”.

Manes reconoció que no tiene aún un nombre en mente para la vicepresidencia, y que eso no lo desvela: “Hoy mi rol es tomar el dolor, la bronca y la resignación y transformarlo en esperanza y discutir con los equipos técnicos lo que voy a exigir en el debate en este momento histórico de la Argentina, que es cómo logramos la estabilidad económica y el desarrollo; así que no estoy pensando todavía en fórmulas ni en la rosca de la política”.

Finalmente, Manes soltó una frase que deja en claro lo irreversible de su decisión: “Yo voy para adelante, voy a ser candidato. No tengo un plan B. Yo estoy acá hasta el final”.

Desde la UCR aún no hay declaraciones oficiales, pero las versiones sindican el convencimiento de que lo que Manes está buscando, realmente, es que Horacio Rodríguez Larreta lo convoque para conformar la fórmula presidencial.