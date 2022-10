El radicalismo sanjuanino apoyó a Manes y señaló que el Pro tiene "temor" por su candidatura

Manes no solo había cuestionado la autoridad del ex presidente por haber organizado un aparato de espionaje contra propios y opositores, sino también por haber operado dentro del Poder Judicial . “Hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia”, dijo durante la entrevista por el canal LN+.

Hubo varias voces disonantes. El Pro salió con los tapones de punta contra Manes por haberlos acusado de "populismo institucional". "Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes a quién te comiste?", dijo el secretario del ex presidente, Darío Nieto.

eduardo-castro.jpg El ex diputado provincial Eduardo Castro.

En San Juan, el neurocientífico encontró el apoyo que no le dio el comité nacional, que no sólo no lo respaldó, sino que lo reprendió: “Ha sido un exceso de Facundo, no lo comparto”, dijo el presidente de la UCR, Gerardo Morales. El dirigente radical Eduardo Castro dijo a este medio que "disentir en el radicalismo no es pecado" y que "en su momento el radicalismo puso en duda a Alfonsín, mirá si no va a tener una visión crítica de un gobierno que no fue propio".

El sanjuanino recordó cuando Macri dijo que "Yrigoyen fue el primer populista" y que eso no generó un "trauma", sino que hubo una respuesta institucional. También aclaró que "no hay un radicalismo macrista" por lo que no hay un apoyo expreso al ex presidente. "El Pro salió a defender en forma corporativa porque hay un temor a Manes y su candidatura", analizó.

Sin embargo, estos roces nacionales no afectan Juntos por el Cambio a nivel local. "Esto no excede", destacó.