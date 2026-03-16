Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación

En el 2022 ingresó al Juzgado Contencioso Administrativo un reclamo de la familia Barassi-Bustelo-Graffigna por el pago de una compensación por la antena de radio Colón, que se expropió cuando la Provincia compró el mega terreno de calle Sargento Cabral para construir la Ciudad Judicial. La demanda requería un perito que pudiera tasar la estructura metálica. Fue difícil encontrar un especialista, hasta que dieron con el ingeniero de la UNSJ Alejandro Dimas Martín, quien le puso precio: 3.116.527 dólares. Ahora la jueza Adriana Tetamantti deberá definir si los demandantes tienen razón y deben ser compensados por el Estado. A los juicios por la histórica antena, se le suman los 29 reclamos judiciales de propietarios del predio que quedaron disconformes con lo pagado por la Provincia.

El pedido de compensación por la antena fue realizado por los herederos Barassi-Graffigna-Bustelo, quienes también encaran otro proceso judicial solicitando un pago extra por la expropiación del terreno. Una de las dificultades a las que se enfrentaron en sede judicial fue a encontrar un perito que pudiera ponerle precio a la antena. La Justicia no podía aportar un perito con esta expertise, finalmente fue la Universidad Nacional de San Juan la que presentó a Dimas Martín, quien además de ser ingeniero es un especialista en patrimonio. Después de realizar un análisis exhaustivo, en octubre pasado el profesional tasó la histórica antena en poco más de tres millones de dólares.

antenas

Los Barassi-Bustelo-Graffigna reclaman como legítimos herederos de la estructura pero no tienen documentación que los respalde. En el medio, hubo preguntas en sede judicial de la familia Ramírez, que era la propietaria de la emblemática emisora cuando se efectivizó la expropiación para la Ciudad Judicial. Los Ramírez tenían intención de generar una causa judicial pero como no tenían papeles que acreditaran su carácter de dueños de la antena, todo quedó en la nada y terminaron descartando una demanda al Estado.

Ahora el Contencioso Administrativo deberá definir si le hará lugar al reclamo y define el pago de una compensación, como así también los extras por reclamos por las tierras. La radio sigue ocupando la antena para las transmisiones AM, según informaron desde la emisora.

La historia de la compra del terreno para la Ciudad Judicial se remonta a septiembre del 2021, cuando el Ejecutivo -encabezado por Sergio Uñac- decidió que los tribunales provinciales ya no se levantarían en el terreno de la ex Cavic, sino frente al Hiper Libertad. El giro implicaba más que un simple cambio de dirección: atrás quedaba un predio abandonado durante décadas en Chimbas y adelante aparecía un espacio con historia y dueños de peso.

antena radio colon

El terreno de calle Sargento Cabral se encuentra dividido en cuatro parcelas de distintos tamaños que totalizan 93.374 metros cuadrados. A todas estas particularidades, se le suma la cantidad de dueños de las parcelas. Serían más de 100.

Con el proyecto de la Ciudad Judicial en mano, se siguieron todos los pasos que establece la legislación. El bien se declaró de utilidad pública, el Tribunal de Tasaciones fijó el valor del predio en $528 millones y se terminó expropiando. Con todos los propietarios identificados, el expediente de pago ingresó al Juzgado Contencioso Administrativo el 29 de diciembre del 2021 y en plena feria judicial -enero del 2022- se terminó pagando a los herederos, entre los cuales figuraba Francisco Montes, ex propietario de Diario de Cuyo y uno de los dueños con mayor porcentaje de tierras (el 16,6% de la parcela de 90.915 metros cuadrados).

Según informaron las fuentes no es muy común que se compren terrenos con tantos herederos porque es muy complejo el proceso judicial de ubicarlos y también, de conformarlos con los pagos. Es por esta razón que la mayor parte de los dueños quedaron muy satisfechos después de haber cobrado por la expropiación. Pensaban que, si el Estado no compraba ese predio, iba a ser casi imposible que un privado se metiera en semejante complicación.

Construir la Ciudad Judicial hoy demandaría una inversión de 20.000 millones de pesos. Consultado ahora el ministro de la Corte, Daniel Olivares Yapur, dijo: "En este momento está en stand-by esa obra por la situación económica del país y de la provincia”.