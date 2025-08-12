Este miércoles, trabajadores del Garrahan vuelven al paro y movilización

Los trabajadores del Garrahan resolvieron realizar este miércoles un nuevo paro en reclamo de la sanción “urgente” de la emergencia pediátrica y un aumento salarial “inmediato”, además de una movilización a la sede de la obra social Unión Personal en contra de los copagos extra para los afiliados.

Así lo resolvieron los trabajadores en una asamblea, en la que además se definió el reclamo de la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1954584286449033267&partner=&hide_thread=false Agradecemos a @DiputadosAR por acompañar el proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica



Le pedimos a @SenadoArgentina que también logre garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes del país



Esperamos que nuestros representantes estén a la altura de la situación pic.twitter.com/Y4pWA59nbU — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) August 10, 2025

El paro será de 24 horas y se efectivizará desde las 7, en una jornada que incluirá una movilización a las 10.30 a la sede central de Unión Personal, en Tucumán 949, en rechazo al cobro generalizado de copagos en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

“Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado” afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

El dirigente señaló que el presidente Javier Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”, añadió, según se informó en un comunicado.

Y agregó que “la rebaja salarial sufrida se multiplica con los nuevos ‘copagos’ que implementó la obra social de los estatales, Unión Personal”.

“Desde el 1 de agosto empezaron cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio. La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”, añadió.

Por último, los trabajadores resolvieron participar el sábado 16 de del ‘Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados’.