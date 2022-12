Escándalo: Ritondo insultó a dos diputadas, Allende lo cruzó, y ahora quieren expulsar al sanjuanino

Desde el PRO también se pidió que se remueva de sus escaños a diputados oficialistas como Cecilia Moreau, Rodolfo Thailade, Blanca Osuna, y el sanjuanino Walberto Allende.

"Me estoy enterando por ustedes. No sabía nada. No me comunicaron nada desde Diputados", senaló Allende a Tiempo de San Juan sobre la noticia que salió publicada en medios porteños.

A Moreau la acusan de no respetar el reglamento por iniciar una sesión a las 14.30 que estaba convocada para las 13.

A Rodolfo Thailade le recuerdan haber dicho en la conferencia de prensa posterior que “la UCR está sodomizada por Mauricio Macri”.

Blanca Osuna fue denunciada por gritarle “asesino” a Gerardo Milman, complicado por declaraciones de un testigo que asegura haberlo escuchado decir algo que confirmaba que estaba al tanto del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, dos días antes de que se produzca.

Contra Walberto Allende, la acción legal es por haber increpado duramente a Cristian Ritondo, estando, incluso, al borde del enfrentamiento físico, según señalan los denunciantes.

Allende explicó a Tiempo de San Juan que sucedió: “La sesión especial o el primer llamado de la preparatoria era para elegir autoridades. Ahí no hubo quórum”, comenzó.

“Después vino la sesión especial, donde se trataban varios temas, como la creación de universidades nacionales. Algunos diputados de Juntos por el Cambio (estaban) muy exaltados, muy fuera de lugar, muy violentos”, recordó.

"Ritondo y Ferraro empezaron a golpear en las bancas donde están las computadoras, y dos diputadas, una de Catamarca y una de Formosa, se acercaron. Ritondo y Ferraro le dijeron `vayan a cagar, vuelvan al corral´", precisó.

“Eso fue lo que me sacó. Hacía una hora que estaban recorriendo los pasillos, insultando a medio mundo, han visto los gestos también. Una falta de respeto", rememoró.

“Vas a romper la computadora le decían nada más”, y la reacción de Ritondo y Ferraro era con “insultos acompañados de gestos despectivos”, concluyó.