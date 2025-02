Escándalo cripto: un socio de $LIBRA habló de una "prueba piloto", los US$ 110 millones que busca desprenderse y el plazo que le puso al Gobierno

Hayden ya había salido a hablar en la noche del sábado mediante un video-comunicado, donde dijo que devolvería el dinero y afirmó que desde la oficina del Presidente le habían garantizado la continuidad del apoyo a la cripto.

La entrevista fue realizada por el periodista estadounidense Stephen Findeisen, también conocido en YouTube como Coffeezilla y un especialista en investigar estafas vinculadas con criptomonedas o entornos digitales. Se trató de una charla de 70 minutos sin editar, donde Davis admitió que le dio un plazo de 48 horas al gobierno argentino para resolver el asunto, pero que no tiene respuesta por parte de ellos.

También defendió a Milei y su honra, pero dijo "no saber" si alguno de los otros dos socios del equipo (en referencia a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Godoy, de Tech Forum Argentina) sacaron beneficio de tener información anticipada.

"No puedo decir que yo o nadie sabía, o que Manuel o Mauricio no le dijeron a nadie. Te puedo decir que muy pocos sabían. Lo de los insiders me parece siempre una boludez porque en cualquier meme con la gente que se beneficia son los que la arman. Los que más se benefician o los que más pierden siempre son los que están más cerca", confesó.

En otro pasaje, confesó que participó en el lanzamiento de la criptomoneda de Melania Trump, dijo estar amenazado y sostuvo que el mercado de las cripto es algo más parecido a un casino.

Un proyecto que salió mal

Davis se escuchaba nervioso e incluso enojado por lo que fueron las últimas 72 horas desde el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Milei en su cuenta de X durante la tarde del viernes. La misma hizo un rápido despegue, donde pasó de valer 0,3 centavos a unos 5 dólares y de nuevo a 0,3 en un retiro masivo de fondos muy similar a un tipo de estafa conocida como Rug pull y que dejó damnificados en todo el mundo.

Davis lo negó categóricamente. "No fue un Rug pull, sigue habiendo liquidez. No soy un estafador, esto fue un plan que terminó miserablemente mal. No me benefició en nada y actualmente mi vida está en peligro", planteó.

image.png Mauricio Novelli; Julian Peh, CEO de KIP Network INC; y Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures.

En sus palabras, Davis sostiene que el proyecto se trataba de una prueba piloto para cumplir el "profundo deseo" de Milei de "poner todas las operaciones públicas en la blockchain". "Todas las transacciones financieras del país quiere tokenizarlas. Esto era una prueba, no iba a ser su memecoin", dijo.

Sin embargo, durante el resto de la entrevista habló de $LIBRA y todo su mercado como si se tratase de una memecoin. Es decir, una cripto en broma en lugar de una herramienta para financiar proyectos productivos tal como estaba anunciada en la web.

Según contó el empresario, el plan original del lanzamiento incluía una segunda intervención por parte de Milei, quien grabaría un video apoyando el proyecto, junto con otras figuras "de alto perfil" que también acompañarían e interactuarían con los posteos en redes.

image.png Javier Milei y su reunión con el empresario blockchain Hayden Mark Davis en Casa Rosada.

Davis admite que no tiene idea de "por qué salió todo tan mal". En su opinión, la culpa es de una práctica del mercado de criptomonedas que se conoce como hacer sniping. Se trata de operaciones muy rápidas, ejecutadas muchas veces por robots, que monitorean las blockchain (donde se publican estas criptos) para comprar activos al instante en que salen a la venta y quedarse con porcentajes mayoritarios de las mismas de manera rápida y a bajísimo costo. Según planteó, el sniping es lo que termina por voltear muchas veces estos proyectos en mercados tan volátiles como los de criptomonedas.

Pero, a lo largo de la entrevista, Davis confiesa que desde su equipo también realizaron sniping en esos primeros minutos. Es decir, comprando en el momento justo utilizando la información privilegiada del lanzamiento. Confrontado por el youtuber Coffeezilla, el empresario niega que sea una práctica fraudulenta y sostiene que es una herramienta que les sirve para evitar que se caiga. También que, por esa intervención, cuenta con unos 110 millones de dólares de liquidez.

"No sé qué hacer con el dinero"

Si bien el empresario singapurense Julian Peh había señalado que su empresa KIP no era responsable del proyecto y todo pasaba por Kelsier Ventures, Davies afirma que él no era parte del equipo y solo se encargaba del lanzamiento de la cripto. "No sé qué hacer, no quiero que me culpen por algo que no hice. Esto es del gobierno de Argentina, de Milei y de KIP, no soy del equipo".

En uno de los pasajes más ríspidos de la charla, Davies dijo no saber qué hacer con ese dinero que le quedó de las ventas realizadas por sus snipers. Descartó devolverla a los damnificados, ya que considera que ninguna forma de repartirla dejaría a todos conformes o sería justa. ("La gente quedaría enojada y me putearía a mi"). También negó dársela a una ONG de Argentina para lavar la imagen o volver a invertir. "Esto es una pesadilla monstruosa para mi y me quiero ir a la mierda", dijo.

No obstante, dijo que tener esos 110 millones "es una ventaja" que lo protege de varios grupos. "Esto es un incidente internacional, no es una estafa random de mierda. Este es un plan que salió muy mal, a un nivel presidencial. Les di al equipo de Milei una ventana de 48 horas para que me den un plan serio de qué hacer, no algo a seis meses. La doy en custodia, no quiero saber nada con esto. Ahora mi reputación está destrozada, estoy en la mira de un gobierno o de más, y la única ventaja que tengo son estos millones", analizó.

"(Hoy) estoy tomando decisiones por el gobierno argentino que se lavó las manos. Si quieren que la devuelva, lo hago. Pero no me dijeron una mierda", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/coffeebreak_YT/status/1891352131459756540&partner=&hide_thread=false Share it w/ your fellow KOLs https://t.co/B4IDuyWTgJ — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) February 17, 2025

"Hay gente atrás de mi familia, esto afecta a un Presidente, no me quiero beneficiar de algo que me puede matar o a mi familia, que venga cárteles de Argentina o de otro lado. No quiero tener nada que ver ni hacer plata de esto", dijo.

Pero, en esa línea, bancó a Milei: "Soy un defensor suyo, creo que está totalmente limpio y que no es un corrupto para nada. Creo que mucha gente lo quiere bajar para que vuelva la corrupción".

Davis también sostuvo que el Presidente "no sabe una mierda de cripto". "Sabe algo de blockchain, creo que es brillante, pero no sabe lo que hizo. Lo quiero apoyar a full, está salvando a su país, uno de los mas corruptos", apuntó, y dijo que cree que el proyecto $LIBRA todavía sigue vivo y que el mandatario "lo va a seguir bancando" en las primeras entrevistas que haga del tema.

El vínculo con la moneda de Melania Trump

Antes de la entrevista, Coffeezilla y la empresa de análisis cripto Bubblemaps habían publicado evidencia de los vínculos entre el equipo que desarrolló $LIBRA y una memecoin de Melania Trump.

Según pudieron encontrar, un usuario recibió financiación de haber hecho snipping con $MELANIA y luego utilizó fondos de esa billetera para fundar la creación de $LIBRA.

Davis admitió que fue parte del lanzamiento de $MELANIAy que incluso hicieron snipping en ese momento, en uno de los pasajes donde se lo notó más incómodo para hablar. Dijo, por su lado, que no participó en estrategias similares con la memecoin $TRUMP.

Sin embargo, al pasar, dijo que recibió información de una cena privada en Washington en donde se habilitó a un público selecto a comprar unos 500 millones de la memecoin de $TRUMP antes de su salida a la venta.

"Las memecoins son un juego, esto es como un casino sin regular. Mi consejo es que si tenés 100 dólares, a esto no le jugués más de diez", concluyó.

(Fuente: Clarin)