Enzo Cornejo cruzó a Romina Rosas y la responsabilizó por un conflicto cloacal en Caucete

Este jueves, el diputado provincial y presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo , lanzó duras críticas contra la intendente de Caucete y candidata a diputada nacional por el frente Fuerza San Juan , Romina Rosas , a raíz de un conflicto con Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) que el municipio hizo público.

El enfrentamiento comenzó luego de que la Municipalidad de Caucete difundiera un comunicado en el que denunció que la empresa estatal provincial no permite descargar los líquidos cloacales del camión atmosférico en los puntos habituales. “No podemos hacerlo en la planta de tratamiento de residuos cloacales de Caucete porque nunca fue puesta en funcionamiento. Además, tampoco se nos permite realizar la descarga en las estaciones de bombeo de nuestro departamento”, señaló el texto oficial.

Cornejo, alineado con el gobernador Marcelo Orrego y el frente oficialista Por San Juan, recogió el guante y apuntó directamente contra la gestión de Rosas. “No hay mejor campaña electoral que mostrar gestión, mostrar pequeños grandes cambios en cada rincón de San Juan. Cuando hay poca gestión, la campaña sucia, la mentira es válida como siempre lo fue en la vieja política”, escribió el legislador en sus redes sociales.

En su mensaje, el dirigente del PRO sostuvo que existe un punto asignado por OSSE para la descarga de residuos cloacales de Caucete y recordó que “desde hace 5 años Caucete cuenta con una Planta de Tratamiento en desuso por su mal uso”, por lo que cuestionó: “Me pregunto, ¿qué hizo Rosas como intendente durante todo ese tiempo?”. Cornejo además aclaró que “la descarga en las plantas de bombeo no son posibles ya que no están aptas para esto, al contrario generan daños millonarios”.