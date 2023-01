Entre ex ministros, aliados y militancia, quiénes acompañaron a Gioja

Con efusivos cantitos, los seguidores de Gioja 2023 lo llevaron casi en andas al salir del salón donde el dirigente dio su primer discurso como aspirante a disputar el sillón provincial tras 20 años de ocuparlo por primera vez y lo acompañaron hasta la camioneta a pura selfie. Entre ellos tuvieron fuerte presencia los identificados con la línea dentro de Lealtad Justicialista que responde a la ex diputada provincial Daiana Luna, además de funcionarios actuales del espacio político, como los legisladores Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja y Graciela Seva . Otros que estuvieron dando fuerza al aspirante a gobernador fueron los c oncejales rawsinos Juan Carlos Salvadó, Iris Montaño, Romina Ríos, Silvio Frack y Fabián Olguín.

WhatsApp Image 2023-01-31 at 1.23.50 PM (8).jpeg

Entre los asistentes al acto, además, se vio a referentes de la Democracia Cristiana y el líder del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Alberto Agüero. También, se lucieron varios carteles del movimiento Jóvenes Creadores de Futuro y de la agrupación universitaria Ideas.

Con gesto serio entre los asistentes al acto también se destacó el músico rawsino devenido en político Roberto "Yeyo" Sosa. De los gremialistas dijo "presente" Antonino D'Amico del gremio municipal SUOEM.

WhatsApp Image 2023-01-31 at 1.23.51 PM (5).jpeg

Por otro lado, reaparecieron en público otrora funcionarios de primera línea como el ex ministro de Hacienda provincial, Francisco "Paco" Alcoba; el ex secretario de Turismo Dante Elizondo; el ex ministro de Minería Felipe Saavedra, el ex ministro de Desarrollo Humano Daniel Molina; y el ex titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que fue echado por la gestión uñaquista, Jorge Rivera Prudencio.