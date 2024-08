En pleno debate en Diputados, Lilia Lemoine confesó que fue víctima de una violación

“Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar bastante la voz”, arrancó y expresó: “En el año 2006 yo fue víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé lo que pasó con la causa”.

La libertaria dijo que en su familia le enseñaron que “había que defenderse” y “si no logras defenderte lo denuncias, y hasta que no quede preso no paras”.

“El violador y el abusador repite; por un violador suelto hay decenas de mujeres y niños que son víctimas”, advirtió. Luego mencionó que conoció a la asociación Madres del Dolor y allí decidió “dejar de ser víctima y luchar para que las mujeres supieran lo que yo sabía, que valía la pena defenderse y denunciar”.

"No tengan vergüenza, tenemos derecho a defendernos y que la política y la justicia nos proteja."#RegistroGenetico

Lemoine rechazó “lo desagradable que es para una mujer tener que contar esto y que después te traten de loca, psiquiátrica o prostituta, como hacen algunos hombres en el poder cuando se los denuncia”. “Los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de televisión de apellido (Roberto) Pettinato”, lanzó y destacó sí en cambio a otros periodistas que le dieron lugar como, Mauro Viale y Chiche Gelblung.

“Durante 18 años guardo una prueba genética, una botellita de agua que el violador usó para tomar. Yo no sé si sirve o no, pero la guardé esperando. Cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba yo lloraba y me preguntaba ¿por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y de los asesinos?”, sostuvo.

La legisladora resaltó que “muchas mujeres por miedo o por vergüenza no denuncian”. “Les quiero decir a las mujeres que no tengan vergüenza porque los que hablen mal de ellas cuando denuncian son la basura”, afirmó.

“Tenemos derecho a que la Justicia y la política nos protejan, por eso es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad. El registro tiene que servir para prevenir, porque son reincidentes”, agregó.

Finalmente, señaló que con estos cambios “los inocentes van a seguir siendo inocentes, y los culpables van a seguir siendo culpables, pero al menos con este registro la Justicia va a tener la posibilidad de salvar vidas”.