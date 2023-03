En el video de campaña de Fernando Burlando "actuaba" el asesino de Cabezas

Los horneros fueron detenidos y juzgados junto con cuatro policías entre los que estaba Gustavo Prellezo, autor de los disparos que mataron a Cabezas, y el comisario Alberto Gómez, que liberó la zona. También se juzgó a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, al que se señaló como instigador. Yabrán se suicidó en mayo de 1998, cuando iba a ser detenido.

En el juicio que se realizó en Dolores en el verano de 2000, todos fueron condendos. La banda de Los Hornos contó con Burlando como abogado. Auge fue sentenciado a prisión perpetua, pero en 2004 le rebajaron la pena a 18 años y más tarde quedó libre. De hecho, hoy no hay nadie preso por el asesinato de Cabezas.

En los últimos días, Burlando, que está en la cresta de la ola tras conseguir las condenas a los ochos rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa (en la misma sala donde 23 años antes defendió a los horneros), llamó la atención por su spot de campaña. Dice cosas como "si de algo no hay duda es de la decencia de esta familia y de la gente que se acerca" y "siguen apostando a la decencia, a la educación, acá hay mucha calidez y mucho material humano para salir adelante".

"No soy quién para cancelar a nadie"

Las críticas ganaron las redes, hasta que alguien notó que uno de los extras se parecía a uno de los condenados por el caso Cabezas. El abogado-candidato fue consultado al respecto. "Hay mucha gente con antecedentes. No soy quién para cancelar a nadie", se defendió en declaraciones radiales. Añadió: "No quiero cancelar a un barrio o a gente porque haya habido un episodio de estas características. Eso retrasa. Todo esto nos remite al odio y al castigo permanente".

Además, dijo que no se arrepentía de haber "defendido" a los asesinos del fotógrafo. "No van a modificar mis ideas ni mis convicciones", dijo en Radio Perfil.

La palabra de la hermana de Cabezas

Gladys Cabezas, hermana del reportero, cuestionó este sábado el spot de Burlando. "Siempre defendió y dio laburo a los asesinos", manifestó.

"Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho", expresó la mujer en una entrevista concedida a Radio 10.

"La sociedad lo va a condenar y si quiere ser gobernador está muy equivocado. ¿Cuál es el mensaje? Con una camiseta, un calzoncillo y unas chanclas, se disfrazó de pobre", agregó, al tiempo que alertó que "usa a la gente" y que mintió al decir que tuvo una buena relación con la familia Cabezas.

"Es mentira lo que dijo Burlando, no tenía relación con mi viejo. Mis viejos se murieron de tristeza porque los que defendió él mataron a mi hermano", sostuvo. “Nunca hablé de Burlando por respeto a los padres de Báez Sosa, sé como juega con la gente. Se tenía que limpiar", cerró la mujer.