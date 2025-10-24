viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dato

Elecciones 2025: cómo saber si estás afiliado a un partido político y cómo darte de baja

Una guía práctica para conocer tu situación en el registro electoral y gestionar cambios de forma gratuita y segura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales, se renuevan 127 diputados y 24 senadores en el Congreso. En este contexto democrático, según la Cámara Nacional Electoral, 8 millones de argentinos están afiliados a partidos políticos a lo largo y ancho del país.

Lee además
cuando comienza la veda electoral, que esta prohibido hacer y hasta que dia rige
Elecciones 2025

Cuándo comienza la veda electoral, qué está prohibido hacer y hasta qué día rige
Cristina Kirchner, en el balcón de su domicilio.
Antesala de las elecciones

Cristina Kirchner dijo que "el experimento libertario fracasó" y que "el freno a Milei empieza este domingo"

La pregunta se impone: ¿Cómo saber si estamos afiliado a un partido político? ¿Cómo me afilio o desafilio de un partido?

Un instrumento indispensable para la democracia

Los partidos políticos son la célula inicial y más importante para participar en la vida política. A diferencia de otros países, en la Argentina no existen las candidaturas independientes: para postularse a cualquier cargo es necesario el respaldo de un partido.

“La Ley Orgánica de Partidos Políticos, reconoce a los partidos políticos como el instrumento indispensable para poder participar en la vida política”, explica Matías Ezequiel Marini, Licenciado en Ciencias Políticas y asesor ad honorem en la Cámara de Diputados de la Nación.

Es por eso que aunque se forme parte de una ONG o de cualquier asociación, solo integrando las filas de un partido se puede acceder a un puesto público.

Los motivos para afiliarse a un partido político pueden ser diversos, tanto como sentirse identificados con sus ideas y propuestas o bien admirar a las figuras que los representan. Hacerlo es fácil: cada partido tiene su sitio web para afiliarse digitalmente y también existen puestos o centros en donde puede hacerse el trámite de forma presencial.

“Normalmente los partidos políticos tienen una persona a cargo que se encarga de validar las fichas de afiliaciones”, aclara el especialista.

Hacerlo es totalmente gratis. Por ley, a los afiliados no se les puede pedir un aporte obligatorio. En el caso de querer colaborar, los aportes serán voluntarios.

Cómo averiguar si estás afiliado a un partido político

La afiliación a un partido se registra en el Registro de Afiliados que cada partido debe mantener según la normativa vigente. Hay dos formas para saber si estamos afiliados a un partido político:

  • Consultar el sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE): entrar a la página de CNE en la sección de "Consulta a la afiliación partidaria“, redirigir al Registro de Afiliados de la Justicia Nacional Electoral, colocar el número de DNI y el Género, y oprimir el botón ”Buscar Afiliación".
  • Consulta presencial en los Juzgados Federales con competencia electoral: acercarse al Juzgado Federal Electoral de distrito (de acuerdo a donde esté fijado el domicilio), presentar el DNI y solicitar información sobre afiliación a algún partido político. La consulta es gratuita.

Cómo desafiliarse

Para dejar de pertenecer a un partido, existen dos opciones:

  • A través del propio partido: contactarse directamente con la sede o el sitio web oficial.
  • Por correo: solicitar un telegrama de renuncia a la afiliación partidaria. El trámite es gratuito y requiere completar datos personales (nombre, DNI, domicilio, localidad, teléfono y correo electrónico). Puede renunciarse a un partido específico o a todos los que registren afiliación vigente.

El telegrama se envía a la Justicia Nacional Electoral, que procesa la baja en un plazo de hasta 10 días hábiles. Luego, se puede confirmar la desafiliación en el portal de la CNE o bien esperar a recibir la notificación por correo electrónico.

Afiliar a otra persona sin su consentimiento es delito, en caso de que esto suceda hay que saber quién afilió a la persona, cuándo, entre otros datos para efectuar una denuncia. Los certificadores de afiliación de cada partido se encargan de validar las fichas de afiliaciones que las personas perteneciente al partido acercan.

Un acto libre y consciente

La afiliación política es una expresión de identidad y compromiso. Puede nacer del acuerdo con una idea, una figura o un proyecto colectivo, pero siempre debe ser una decisión libre e informada.

Revisar tu afiliación no es solo un trámite: es una forma de ejercer la ciudadanía y defender la democracia, especialmente en un año electoral.

Temas
Seguí leyendo

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada

Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar

El PJ de San Juan cerró su campaña con un acto clásico: cortes de calle y una arenga reeditada

Provincia por provincia, qué pone en juego cada espacio político en las elecciones del domingo

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"

Causa Cuadernos: revés judicial para Cristina Kirchner

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el pj de san juan cerro su campana con un acto clasico: cortes de calle y una arenga reeditada
Legislativas

El PJ de San Juan cerró su campaña con un acto clásico: cortes de calle y una arenga reeditada

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Te Puede Interesar

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trabajo especial que el Ministerio de Salud realiza en las escuelas de la provincia para prevenir sobre el uso incensario de antibióticos.
Prevención

El fin con el que San Juan promueve la educación sobre el uso responsable de los antibióticos en las escuelas

Detuvieron a un hombre en Caucete con un rifle calibre 22 dentro de su auto
Operativo

Detuvieron a un hombre en Caucete con un rifle calibre 22 dentro de su auto

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación
Redes

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas
Susto

El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas