El tole tole de la reunión del PJ sanjuanino con notorias ausencias y dos exintendentes pendulantes

Designaron a los dirigentes que se encargarán de las 32 secretarías que componen el Consejo y que pueden estirarse hasta 40. Dos cargos eran un tiro al piso: la chimbera Agostina Testa quedó como secretaria General y el exdiputado Leonardo Gioja como secretario de Finanzas. Después, el reparto sucedió entre alfiles de los principales accionistas del peronismo. Incluso el exintendente de San Martín, Cristian Andino, tuvo un lugar. El potencial candidato a diputado nacional, impulsado por el uñaquismo, está al frente de la Secretaría de Producción.

Los participantes celebraron la aparición de dos exintendentes, actuales legisladores provinciales, que tienen un comportamiento pendulante en las votaciones en la Cámara de Diputados local, aún perteneciendo al bloque Justicialista, que conduce el mismísimo presidente del partido, Juan Carlos Quiroga Moyano. Son los exjefes comunales de Calingasta y Valle Fértil, Jorge Castañeda y Omar Ortiz. El primero pasó a ser el secretario de Asuntos Legislativos del PJ. El segundo se convirtió en secretario de Turismo.

El esquema de las secretarías, diseñado por los representantes de Gioja y Uñac -Leonardo Gioja con el intendente de Pocito, Fabián Aballay- repartió el resto de los cargos de acuerdo a la experiencia política y técnica de los consejeros. Por ejemplo, la exministra de Hacienda y diputada Marisa López es la nueva secretaria de Hacienda del partido. Lo mismo sucedió con el exministro de Desarrollo Humano y diputado nacional Walberto Allende que ahora es el secretario de Desarrollo Humano del justicialismo.

Dos puntos que resaltaron los operadores: el secretario General de la CGT y diputado, Eduardo Cabello, aceptó estar al frente de la secretaria de Asuntos Gremiales. Parece ser algo baladí, pero en medio de los rumores de distanciamiento con Uñac, el sindicalista vuelve a aparecer como un uñaquista más; además, reapareció el exsenador Rubén Uñac, ahora como secretario de Organización.

Sin embargo, hubo disidencias a la versión edulcorada de la repartición ordenada de cargos. No todos estaba contentos. Sin ir más lejos, la propia Testa, que representa al sector del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, no acudió a la cita. Tampoco fue el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra. Dos ausencias notorias. Los dirigentes tienen buena relación y sabían que no habían sido tenidos en cuenta en la distribución de secretarías. Ergo, pegaron el faltazo en muestra de disconformidad. En estricto off, desde el entorno del rawsino dijeron que ese tipo de reuniones "aburren".

Además, marcaron que existieron desprolijidades respecto al inicio de la reunión porque no estaba el número mínimo de consejeros que garantizan el quórum, que después cumplieron.

Asimismo, dos movimientos de la Mesa Ejecutiva provocaron malestar: la eliminación de la Rama Femenina del PJ y sólo continuar con la secretaria de la Mujer, que quedó en manos de la diputada Fernanda Paredes; y supresión de la Secretaría de la Juventud, que estaba acordada con el sector del parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor. En otras palabras, al menos tres espacios diferentes -referenciados en Gramajo, Ibarra y Sotomayor- quedaron fuera de las secretarías. "Qué no hablen de unidad", deslizaron desde los voceros.