El "sanjuanino" que conoció al hombre que quiso matar a Cristina: "Era tímido, poco sociable y le hacían bullying"

A Mauricio Riestra nadie le creía cuando contó que el hombre que había intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner había sido su compañero durante dos años en la secundaria. Fueron a la escuela técnica Ingeniero Luis Huergo. Al principio, dudó un poco hasta que pudo confirmar con un ex compañero que vive en Barcelona que Fernando Sabag Montiel era Tedy , el adolescente retraído con el que había compartido los primeros años del colegio.

Mauricio nació en Buenos Aires pero su madre es sanjuanina y creció pasando sus veranos en la casa de su abuela, Amalia Milán, en Rivadavia. Ahora tiene 35 años, dos hijos y vive en Villa Pueyrredón. Se enteró por WhatsApp del atentado a Cristina. Cuando se conoció el nombre del acusado, le hacía ruido Quedó en shock cuando se dio cuenta de que Fernando era el joven con el que había compartido primer y segundo año del secundario. Pero para confirmar que no hubiera confusión, le escribió a un compañero que vive en España. “¿El que quiso matar a Cristina era nuestro compañero?”, le preguntó por Instagram. Y del otro lado la respuesta no se hizo esperar: “Sí boludo”.

Así fue como Mauricio hizo un repaso mental para encontrar indicios en los comportamientos adolescentes de Tedy que pudieran acercarlo al hecho, pero no los encontró. “Nunca me imaginé que pudiera hacer algo así”, dijo a Tiempo de San Juan. Contó que Fernando era un adolescente muy tímido, que le gustaba el metal, retraído y con problemas para socializar. Lo definían como “freak” y encajaba con las características de un pibe dark. Le decían Tedy por el oso, porque es grandote. Fue víctima de bullying. Nunca supo si le gustaban las armas. Vivía en Villa del Parque junto a su madre, quien falleció años más tarde. “A los dos años se cambió de escuela y ya no supe más de él”, añadió.

Mauricio contó su historia mientras compartía una mesa con unos amigos y primos. “¿En serio?”, era la respuesta automática de todos. E inmediatamente comenzaba a contar los recuerdos de Tedy, detenido en una comisaría de Palermo, acusado de haber intentado matar a Cristina.

Fernando Sabag Montiel tiene 35 años, nació en Brasil pero es ciudadano argentino. Vivía en Villa Zagala, en el partido bonaerense de San Martín. Tiempo de San Juan fue hasta la puerta de la casa de Tedy, ubicada en Uriburu al 700. Son casas de barrio, humildes. Atrás de la vivienda principal, el propietario construyó departamentos. En uno de estos monoambientes vivía Sabag Montiel con su novia Brenda Uliarte, ahora también detenida. Allí la Policía Federal incautó más de 100 balas.

Para llegar el barrio donde vivía Tedy, hay que pasar la General Paz unos dos kilómetros y medio. Después hay que atravesar una villa típica del conurbano bonaerense.

Jorge Perdomo es uno de los vecinos más antiguos del barrio. Conoce a todos a pesar de la vorágine de Buenos Aires. Vive con Reina, su mascota. Luego de que Sabag Montiel fuera detenido, hubo una revolución en calle Uriburu.

“Este chico vivía atrás de la casa con su novia. No era una persona sociable, no saludaba y era poco lo que se sabía él. Alquiló el monoambiente por recomendación de un venezolano al propietario del consorcio. Alquilaba una casa de Villa del Parque y con eso alquilaba acá y le quedaba un resto”, describió.

Jorge contó que apenas se supo que el acusado de matar a Cristina vivía en calle Uriburu, llegaron los principales medios del país y la Policía Federal. No había custodia en la puerta de la casa de Tedi pero según especulaba Perdomo, “hay policías de encubierto”.

Sabag Montiel es representado por el defensor oficial Juan Martín Hermida. Una pericia de ADN confirmó que tuvo contacto con la Bersa 32 que le apuntó en la cara a la vicepresidenta. Sus rastros aparecen en el cargador, la empuñadura y el gatillo. El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, informó que pedirán que la causa sea calificada como intento de femicidio.