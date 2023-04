El regreso del tren de pasajeros a San Juan: un milagro posible, mirado desde los cielos

https://twitter.com/MartinMarinucci/status/1646649377673338880 Recibí la visita del diputado Provincial por la provincia de #SanJuan Carlos Abarca.



Conversamos sobre la actualidad política y ferroviaria del país, además me expresó algunas inquietudes y los deseos de las y los sanjuaninos por la vuelta del tren de pasajeros a la provincia.

El albardonero regresó con el compromiso de que se va a estudiar la plausibilidad de traer de nuevo a San Juan el tren de pasajeros, según informó. El candidato a intendente del frente San Juan por Todos adjuntó a la gestión un decreto con la firma del vicegobernador Roberto Gattoni, por el que declara "de interés social, económico y estratégico para el desarrollo provincial el proyecto de re-instalación del servicio de transporte publico de pasajeros de ferrocarril General San Martín, desde la provincia de Buenos Aires hasta la Estación Albardón, provincia de San Juan".

Tiempo de San Juan recorrió con su drone la estación La Laja, tal y como está en estos momentos, lugar que se apuesta oficialmente a convertir en el corazón del regreso del tren de pasajeros en tierra sanjuanina. Un imperdible paseo por esas prometedoras vías, que quizá en un futuro no muy lejano sean epicentro de viajes en confortables camarotes del tren a Buenos Aires y otras provincias.

El drone de Tiempo: Estacion de trenes de Albardón

De acuerdo a lo que relató Abarca a Tiempo de San Juan, llevó a la oficina de Trenes Argentinos dos carpetas. Una sobre el ferrocarril de pasajeros y otra sobre el ferrocarril de cargas.

Sobre el primero, explicó que "la única línea de ferrocarril activa es la que va a Albardón desde Palmira. Nosotros cargamos con dolomita y cal, también el tren lleva vino y otros productos, tenemos permanente el tren de cargas. Es el único lugar operativo para ellos, entonces hay más posibilidades que en otros lugares donde levantaron todo. Porque con lo de Mendoza están a un paso, pero si no tuviésememos la vía como la tenemos no se puede".

WhatsApp Image 2023-04-15 at 22.03.11.jpeg La infraestructura vial de Albardón hacia Palmira, en Mendoza, está en uso para trenes cargueros y conecta poco más de 130 kilómetros por bellos paisajes.

No obstante, no es un proyecto que se pueda hacer de la noche a la mañana, le aclararon a Abarca. El funcionario nacional le dijo que para que llegue el tren de pasajeros "se requieren varias verificaciones de vía, porque son otras maneras de mirar la seguridad, distintas a las del tren de cargas, no es lo mismo trasladar mercadería que llevar personas. Ellos van a estar viendo el proyecto y nos pasaron los contactos con las personas del proyecto que deben hacer supervisiones", según informó el albardonero.

Al diputado le dejaron claro que se necesitan no solo varios estudios sino también inversiones en infraestructura. De todas maneras, se vino con optimismo, porque Marinucci destacó como una ventaja que esté ya operativo el tren de cargas y permite no tener que empezar de cero, como pasa en otros puntos del país que también quieren pero no les es tan sencillo, porque el sistema se desmanteló hace décadas.

Otra variable que puso en el tapete el presidente de TAO, según contó el legislador, es la no disponibilidad de formaciones de trenes, pero le anunció que Argentina está comprando algunas para mejorar las frecuencias y la velocidad de viaje. Esto último es eje de críticas de retorno del sistema, que es barato pero lleva mucho tiempo de traslado.

Albardón, tierra de trenes

En el centro ferroviario de la calle La Laja habría que construir una estación para los pasajeros, porque hoy hay galpones hechos para el fin de cargas. Sí hay una estación de pasajeros cercana, en otro rincón albardonero. Es la de la antigua Línea Belgrano, ubicada en Las Lomitas, pero no está actualmente operativa. Fue inaugurada el 1 de diciembre de 1930 y en sus orígenes prestaba servicios de pasajeros dos veces por semana, además de realizar transporte de cargas de industrias minera y vitivinícola. Con pasajeros se mantuvo hasta la década del 50 cuando decayeron los servicios y luego fueron suspendidos debido al deterioro que las vías del ramal sufrieron por el terremoto del '44. Entonces, la estación fue remodelada para prestar servicio de carga, lo que se dio hasta el año 2000. Catorce años después, el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció planes para refuncionalizar este sitio y convertirlo en una estación de cargas multimodal. El proyecto debía estar listo para 2015 pero nunca se concretó.

WhatsApp Image 2023-04-15 at 22.03.09.jpeg La estación de calle La Laja es de carga y tiene mucho potencial para recibir pasajeros, opinan en Albardón.

Ahora Abarca pidió a Marinucci que se extienda el ferrocarril de cargas desde Las Lajas hasta el Parque Industrial de Albardón, pasando por Las Lomitas. Es un recorrido de unos 14 kilómetros que permitiría a los industriales instalados en el predio municipal el sacar su producción por las vías, y abaratar costos de flete. Según comentó el ex intendente, están todos los terraplenes hechos, para poner encima las vías y durmientes.

En este marco, en San Juan se cree que se puede pensar en un tren de pasajeros en un mediano plazo. Entre Palmira y La Laja hay unos 160 kilómetros de vías operativas. "Está transitable, es posible y lleva su tiempo pero no estamos hablando de nada imposible", evaluó Abarca.

Contó el albardonero que el tener la infraestructura necesaria para hacer el pedido a Trenes Argentinos es fruto de una gestión que él mismo protagonizó hace más de dos décadas. "Todas las líneas del ferrocarril se sacaron en la misma época, me acuerdo que me hablaron de la minera Tea porque si les levantaban el tren no les era rentable entonces cerraban la fábrica. En 2002 estaba Duhalde y hablé con él y le planteé que si nos sacaban el tren era un problema y que sin tren nos sacaban las mineras, porque movíamos un tren y medio de promedio diario. Mandábamos a Buenos Aires la cal para clarificar el agua, la dolomita para refinar el nafta, la calcita para que se hagan los fármacos, todo desde Albardón. Y le dije 'usted no lo va a tener más'. Y me respondió "al final voy a tener más problemas yo que vos'. A los 40 minutos me hizo pasar y me dijo "intendente, andá tranquilo a Albardón que no se va a sacar el tren. Entonces quedaron ese ferrocarril y el del Norte. Desde aquel trámite hace 22 años atrás que el tren de cargas está operativo", afirmó. Y finalizó: "hay que seguir empujando".

WhatsApp Image 2023-04-15 at 22.03.20.jpeg

Aquí y allá

Conforme publica el libro "Aportes desde la Historia a la Revalorización del Patrimonio Cultural Sanjuanino" (de autoría de Silvana Frau y otros, publicado por la UNSJ en 2006, el 12 de abril de 1885 llegó a San Juan la primera locomotora y fue la que unió todas las provincias de Cuyo. Fue de la mano de la línea final del Ferrocarril Andino, que luego se llamó Buenos Aires al Pacífico y, finalmente, General San Martín. En aquel entonces, San Juan contaba con 83 kilómetros de ferrocarril, con seis estaciones habilitadas para la carga de pasajeros y mercadería. Luego se construyeron ramales que conectaron la periferia con el centro de la provincia.

image.png El 22 de marzo, se hizo la marcha blanca del servicio ferroviario que une Buenos Aires y Mendoza, luego de 30 años de inactividad. Este suceso histórico se logró a partir de las obras del Ministerio de Transporte de la Nación, y contó con la presencia del Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

El hecho que suma esperanzas en San Juan es que el tren de pasajeros está muy cerca. A mediados de marzo, tras los trabajos de mejoramiento de 400 kilómetros de vías y renovación de infraestructura en estaciones, el tren de pasajeros volvió a llegar a la provincia de Mendoza después de 30 años, en lo que se dio mediante un acto inaugural. De esta manera, la línea San Martín de larga distancia, que en 2019 circulaba únicamente por Buenos Aires, ya se extiende a lo largo de 4 provincias más: Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. En todo el país, el Gobierno nacional ya reactivó 15 servicios ferroviarios de pasajeros, reconectando 55 localidades y ofreciendo mayor conectividad a todos los argentinos y argentinas. Si bien los medios mendocinos destacan que hasta esta semana no se confirma todavía cuándo será el primer viaje y tampoco hay certezas sobre la venta de pasajes mediante el sistema online, está toda la infraestructura necesaria para empezar a operar.