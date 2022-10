El presidente de la Corte de Justicia de San Juan salió en defensa de su sueldo

"La Corte no tiene una posición tomada sobre algo que no ha sucedido. Es difícil tomar una posición como Poder Judicial. Pero sí voy a hacerme eco en forma personal de lo que ha dicho la Junta Federal de Cortes. Esto es un tema ya cerrado y concluido con la ley 27.346. Pero bueno, ahora estamos de nuevo en esta discusión, tratando de hacer extensivo a los antiguos magistrados que habían asumido sus cargos bajo otras condiciones", analizó Victoria en diálogo con Radio Colón.

Este martes se inicia el debate sobre la iniciativa de que funcionarios judiciales paguen el impuesto a las Ganancias, en el marco del Presupuesto Nacional 2023, que el legislador nacional entrerriano Casaretto fundamentó diciendo que "Todos somos iguales ante la ley. Tienen que pagar como cualquier hijo de vecino".

Consultado el ministro del máximo tribunal sanjuanino, sobre si no cree que se forma un mecanismo de asimetría en el hecho de que jueces estén hasta ahora exentos de pagar el tributo como otros trabajadores, respondió que "la sociedad puede interpretar un poco más acá o más allá pero debe interpretar que no son excepciones sino la independencia del Poder Judicial".

A la vez, Victoria resaltó que "me parece que la Justicia empieza y termina en Comodoro Py y acá se está haciendo mucho por mejorar el acceso a la justicia de los justiciables. La justicia no es lo que pasa solamente en Capital Federal. Y el ciudadano común debería valorar que la Justicia no debe ser avasallada, para poner o sacar. Ya elevaron la edad jubilatoria de los varones a los 65 años, dejando la de las mujeres en 60, el aporte se subió 7 puntos respecto de la gente que está en otro régimen, pero no se habla de eso, se habla de Ganancias ,y quieren poner a la gente a favor o en contra de que lo paguen los jueces. Es más importante preservar la independencia que pagar o no pagar Ganancias".

También advirtió el cortista local que "va a haber una sustancial disminución de salarios de magistrados y funcionarios judiciales. La brecha salarial entre justicia nacional y las provinciales se agranda más con esto". Y aclaró que si la medida se concreta, si la ley se aprueba, la Corte "tendrá que expresarse". Incluso anunció que se espera una ola de presentaciones en tribunales por este tema: "Estamos ante una situación cuanto menos compleja porque va a generar mucho movimiento. No será fácil atender todos los reclamos que van a salir en esta situación, tendrán razones unos y otros. Nosotros somos responsables de conducir los destinos del poder judicial de San Juan y tomar las medidas que debamos", concluyó.