El presidente del PJ sanjuanino criticó a los diputados uñaquistas por votar en contra de la Ficha Limpia

"Habría que preguntarles a ellos, no he hablado con ellos. Yo creo que las decisiones particulares que se han tomado las vamos a discutir", dijo, en evidente alusión a que la decisión no fue consensuada con las autoridades partidarias.

En ese sentido, agregó: "Creo que deberían haber apoyado. La sociedad está pidiendo cosas diferentes, está pidiendo Ficha Limpia, que seamos claros. Quienes llevamos años en política ha sido muy importante ver lo que nosotros hemos hecho".

Quiroga Moyano sentenció: "No le tenemos que tener miedo a la Ficha Limpia". Probablemente, las recientes declaraciones no caigan bien en el seno del uñaquismo. Una facción del espacio del exgobernador cuestiona la conducción del presidente. Sin ir más lejos, le achacan la renuncia del presidente de la Junta Departamental de Santa Lucía, Pablo Leiva Ruiz.

Queda el interrogante sobre la naturaleza de las palabras del presidente del PJ sanjuanino. ¿Son propias o provienen del jefe del espacio? Porque el sector de Uñac fue el impulsor de la lista única en el partido con Quiroga Moyano a la cabeza. El espacio de José Luis Gioja y el de Fabián Gramajo, en principio, lo miraron con desconfianza, pero luego aceptaron el nombre del cuatro veces intendente de 25 de Mayo so pretexto de su familiaridad con los demás jefes comunales y la falta de un poder de juego propio.

Sin embargo, desde que asumió, Quiroga Moyano desmostró que es el principal objetor del accionar de sus conducidos. ¿Echó por tierra las acusasiones sobre su vocería y falta de autonomía en el partido?

El antecedente inmediato que generó un quiebre en el uñaquismo es la renuncia de la Florencia Peñaloza a la banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. Dio duras declaraciones cuando la defensora del Pueblo dio un paso al costado a la posibilidad de asumir la banca del difunto diputado Horacio Quiroga y le cedió el puesto a un bloquista. "Es lamentable", dijo ante las cámaras de televisión.

Peñaloza respondió el misma carta de renuncia. Pero no quedó ahí. El efecto mariposa derivó en la renuncia del -ahora ex- articulador del uñaquismo, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, a la asesoría de Uñac en el Senado. Hubo una fractura entre los dirigentes. A ese escenario fragmentado, se agregó este nuevo malestar con los diputados nacionales.

La palabra final la tendrá el propio Uñac. La suspensión de las PASO tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y pasó al Senado. El exgobernador expodrá su postura al respecto. Todo indica que votará en contra, en sintonía con los parlamentarios kirchnristas, con los que tiene buena relación y hasta una sociedad política con Eduardo "Wado" De Pedro por la que ingresa la camporista Celeste Giménez. ¿O Quiroga Moyano es la voz de Uñac y el senador votará a favor?

En tanto, el giojismo, que mantuvo silencio durante diciembre y enero, pidió una reunión urgente del Consejo Provincial Justicialista. Están disconformes con la "pasividad" del presidente, que no abrió el debate interno sobre el mecanismo de elección de candidatos para este año si el Senado aprueba la suspensión de las PASO.