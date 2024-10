El "peronismo dialoguista" se reúne con Milei en Olivos: qué le piden y qué le prometen

En la reunión de hoy, Milei estará acompañado por Karina Miel, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete Guillermo Francos, con quienes los cuatro jefes provinciales mantienen buen diálogo y el tucumano Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de la Nación, a quien se señala como cabeza de la lista de los candidatos a diputados nacionales tucumanos para las elecciones legislativas de 2025, por La Libertad Avanza. A primera hora de la tarde ya estarán los gobernadores en la Capital Federal. Mientras Sáenz y Passalacqua viajan por su cuenta, Jalil llegó en un vuelo privado del gobierno catamarqueño a Tucumán, alrededor de las 10, para sumar a Jaldo y estar al mediodía en CABA.

El fin de semana hubo contactos entre dos mandatarios. Se espera que para después del agradecimiento del Presidente por el apoyo dado, tal vez para el postre, se presente el menú de reclamos que incluye fondos para obras públicas, salud, transporte público, energía y las deudas del Consenso Fiscal 2023, entre otros. En las últimas semanas, funcionarios de Sáenz, Jaldo y el propio Passalacqua reclamaron que la Nación no cumplió con los acuerdos para obras firmados con Francos antes de la aprobación de la Ley Bases, lo que no se modificó hasta el momento. "El gobernador no quiere pasar a la historia como un mero pagador de sueldos, sin margen para nada, para que eso no suceda deben concretarse obras de relevancia", confesó a este medio un dirigente cercano a uno de los hombres de las provincias que esta noche cenará con Milei.

La Casa Rosada ya tiene en la mira a las elecciones legislativas del año próximo, de ahí la gira de Karina Milei por las provincias para concretar las personerías jurídicas del partido LLA. Uno de sus objetivos es lograr que para el caso que las listas propias no arrimen diputados, sí puedan conseguirlo los cuatro gobernadores dialoguistas, con la idea conservar un espacio que le sea funcional a sus objetivos. Por ejemplo, de los tres parlamentarios del Bloque Independencia que responden a Jaldo, a Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla se les vencen los mandatos el año próximo. "Jaldo hará todo lo posible para que se consolide su bloque", se señaló.