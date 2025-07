El pase de Sancassani a La Libertad Avanza desató la furia de la conducción bloquista

El sábado pasado, el excandidato a intendente por el Partido Bloquista, Juan Sancassani, participó de la reunión de Consejo y Congreso de La Libertad Avanza. El changuito, como lo conocen sus allegados, estuvo al lado del representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Incluso dijo unas palabras sobre que aportaría su experiencia al armado libertario. Desde la cúpula del partido no tardaron en salir al cruce: el presidente Luis Rueda fue categórico y atribuyó el alejamiento de Sancassani a razones personales, relacionadas principalmente con la falta de cargos.

“Creo que él puede estar molesto porque no ha tenido ningún cargo dentro de la actual conducción. Me refiero a un cargo en el bloque o alguno de los cargos que había disponibles”, expresó Rueda en diálogo con Canal 13 de San Juan. Y fue más allá: recordó que el exdirigente se había postulado para un cargo en la Justicia. “Se presentó para ser juez y tal vez el hecho de no haber quedado seleccionado por el Consejo de la Magistratura le generó algún tipo de molestia”, agregó.