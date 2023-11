El libertario que es concejal en Rawson por designio de Dios y la similitud con Javier Milei

Hay hechos y rumores. Ciertamente, el candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza es creyente en Dios. Así lo expresó en reiteradas entrevistas televisivas cuyos recortes son rastreables con facilidad en internet. En una entrevista, el periodista Luis Novaresio le preguntó si cree en Dios y el libertario respondió: "Definitivamente, si vas al Antiguo Testamento, en Samuel 8 se describe todo el daño que te causa el Estado. Lo podemos leer acá, es un espectáculo". En otra entrevista, radial, dijo: "Creo en Dios y desde mi punto de vista he tenido pruebas de que existe".

Luego están los trascendidos, las investigaciones y libros sobre Milei. El periodista Juan González -biógrafo no oficial del león- contó a Revista Noticias, a propósito de la publicación de su libro El loco: "Se convenció de que el perro -Conan- era su hijo y por eso lo mandó a clonar. A través de una médium cree que empezó a hablar con el perro muerto y después con Dios. Milei cree que se comunica con Dios y que Dios lo eligió como a Moisés".

Para González, "lo que me sorprendió mucho es que no haya desmentido lo que conté en el libro sobre sus conversaciones con el perro muerto y con Dios. Cuando le consultan sobre el tema, dice que es su vida espiritual y que es del ámbito privado. Pero no lo niega. Me llama mucho la atención porque, por lo menos por un tema de olfato político, podría decir que no va a contestar sobre eso, que es una operación o que no es algo importante. Pero prefiere dejar en claro que la vida espiritual es un tema suyo".

La faceta espiritual de Milei tiene una sola similitud con su alfil rawsino. Ambos entienden que fueron designados por Dios para ocupar un cargo público. En el caso de De La Presilla, la militancia política empezó luego de aquel día en que el anciano le comunicó que iba a ser dirigente y ocupar un lugar en la conducción del Estado. El fundador de la agrupación Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, se contactó con él, le propuso integrar la lista porque lo consideró probo y sin rodaje político. Un "outsider" estilo Milei.

El actual edil es albañil y "durlero" (trabajó con Durlock). Fue católico durante gran parte de su vida hasta que "conocí al Dios verdadero". Según contó a este diario, cursó la escuela primaria en el Colegio Luján y luego pasó por la Escuela Normal San Martín. Sus hijos, que ahora tienen 26 y 17 años, siguieron ese camino durante la primera parte de su educación. El cambio religioso se dio en 2013, a través de la invitación de un vendedor de medias. De La Presilla acudió a la sede local del Ministerio El Elyon. No tardó en convencerse y desde 2014 se dedica exclusivamente a evangelizar. El hombre de 60 años es mentor del Ministerio Yahweh, en Villa Aberastain.

El rawsino conoció a Milei a través de fotos y videos que le fueron mostrando. Admiró al león por su "su sabiduría y firmeza al hablar". Principalmente porque "lucha por la libertad" al igual que otros profetas bíblicos como "Moisés, que sacó al pueblo de la esclavitud" o "Jesús, que vino a liberar a la humanidad". De La Presilla consideró que "Milei es un temeroso de Dios" y que eso lo conecta sustancialmente con el mundo evangélico. "Lucha por la libertad de los argentinos que hoy somos esclavos. Si alguien no se admira de eso, woow", remarcó.

Sobre su militancia, refirió que antes "buscaba armas para el Reino de Dios" desde la religión y que actualmente lo hace desde la política. "La religión me permite ver las necesidades espirituales, la política las necesidades materiales", explicó. En tanto, al respecto de su rol de concejal dijo que le llevará al intendente electo Carlos Munisaga las inquietudes de la gente y que espera que se hagan cumplir la ley. "No se cumple con la Biblia, mirá si van a cumplir con la Carta Orgánica", comentó.

Tanto el edil electo en décimo lugar, como todo el equipo de La Libertad Avanza, está focalizado en robustecer la fiscalización en el balotaje del 19 de noviembre. Consideró que es posible que Milei sea un elegido de Dios porque como mentor reconoció las cualidades espirituales del libertario. "Quizá no sea un Mesías, pero es un enviado de Dios", sentenció.