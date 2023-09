El intento de magnicidio a Cristina, desde la óptica de la dirigencia de San Juan: qué hacían, qué pensaron y qué cambió

El periodismo es el primer borrador de la historia. Es una frase que se atribuye a distintos autores. No quita su alto grado de certeza respecto al oficio y a la escritura de los acontecimientos mientras suceden. Pasó la noche del 1 de septiembre del 2022, en La Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. Un desconocido, en medio de la multitud militante, intentó matar a la vicepresidente de la Nación -dos veces presidenta- Cristina Fernández de Kirchner. Apuntó con una pistola a la cabeza de la mujer. Percutió dos veces. Por cuestiones técnicas o azarosas, la bala no salió. Pero rompió la seguridad del sistema democrático.

Le gatillaron un arma en la frente a la Vicepresidenta

A las 20.52 de ese jueves del año pasado, las pantallas de los canales de noticias de alcance nacional alertaron a la población sobre el intento de magnicidio. Este periodista se enteró por una llamado telefónico desde la Redacción e ingresó vía YouTube a las transmisiones en vivo. Inmediatamente, como en un reflejo, hubo más llamados. Principalmente a la dirigencia sanjuanina. Este diario se comunicó con los referentes en la búsqueda de entender qué pasa a 1.070 kilómetros de distancia. La información era poca y confusa. Las horas y los días fueron clarificando el panorama. El perpetrador fue Fernando Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años que reside en el país desde 1990.

Después de casi 12 meses de investigación judicial, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de magnicidio, y se espera que el Tribunal Oral Federal 6 ponga la fecha de inicio. Mientras el equipo legal de la vicepresidenta continua exigiendo medidas de prueba por posibles conexiones políticas con el diputado nacional del Pro, Gerardo Milman. Es materia de investigación. No hay manera de opinar al respecto desde el periodismo. Sí, desde la política. Este medio contactó a representantes de los sectores del kirchnerismo, peronismo y el macrismo sanjuanino en un intento de reconstruir qué pasó esa noche de caluroso invierno.

"Para mí fue impactante, lo vi en forma directa, estaba viendo C5N cuando llegó Cristina y se acercó a la gente, el momento de confusión cuando Sabag Montiel gatilla dos veces en la cabeza de Cristina y el rescate que hacen los propios militantes", contó la ex senadora nacional Maira Riofrío, una referente de kirchnerismo en la provincia. Recordó que había "piquetes alrededor del domicilio" de la vicepresidenta, "las vallas de Larreta" y las "diferencias que se producían al interior de Revolución Federal". Todo un caldo de cultivo. "Esto degradó más a la política argentina, a la democracia argentina. Es increíble a que a un año del hecho, la Justicia se niega a investigar, ni siquiera a quiénes sostuvieron económicamente a esa organización", opinó.

El presidente de la Junta Departamental de Rivadavia y colaborador estrecho de Cristina Kirchner, ex senador nacional Ruperto Godoy, recordó que "esa noche estaba en una reunión del partido en Rivadavia. Al enterarme, me fui a mi casa a seguir por la tele los acontecimientos. Me impactó muchísimo. Soy de una generación que padeció la violencia en la Argentina, pensaba que jamás volveríamos a vivir situaciones como esta". Comentó: "A Cristina ya le habían apedreado la oficina en el Senado, estuve presente en esa instancia. A partir del atentado estuvimos en estado de movilización, nos convocamos en la plaza varios días".

"Se rompió el pacto democrático que se acordó implícitamente a partir del advenimiento de la democracia en el 1983. Poco ha contribuido un sector de la Justicia, funcional a los poderes corporativos económicos mediáticos y políticos que han perseguido y proscripto a Cristina. No se avanzó en la investigación, se ocultaron pruebas, se protege a los que financiaron el atentado", sentenció el hombre confianza de la VP en San Juan.

En eso, el peronismo sanjuanino, al menos en sus representes del oficialismo, tiene cierto consenso. El director de Relaciones Institucionales del Consejo Nacional de Políticas Públicas y candidato al Parlasur por el uñaquismo, Matías Sotomayor, rememoró qué hacía ese día, a esa hora. "Habíamos estado en la mañana con ministros acompañando en reclamo de justicia sobre la permanente persecución judicial sobre la dirigente más importante del campo nacional y popular. Yo vivo muy cerca y trabajo muy cerca de la casa de Cristina. Cuando nos enteramos esa noche, empezaron a llegarnos mensajes de funcionarios del Gobierno nacional y nos pusimos a disposición junto con Victoria Tolosa Paz", contó. Y consignó que "al otro día, estuvimos en la plaza marchando y reclamando con un montón de sectores. La violencia no es la manera de construir en política, siempre las discusiones, las diferencias dogmáticas deben ser resultas con diálogo".

Un testimonio importante es del presidente del Pro San Juan, el diputado provincial Enzo Cornejo. El líder del macrismo local no escapó a la consulta de este diario. Al contrario. "Cuando me enteré, estábamos reunidos con el equipo, habíamos recibido la visita de Horacio Rodríguez Larreta en apoyo al 'No a la ley de lemas' y esa noche teníamos en Mendoza un encuentro Federal de Educación", comentó. "¿Qué hice? La verdad solo se me ocurrió llamar a mi familia para saber si estaban bien y lógicamente marqué mi postura en repudio a lo había sucedido", respondió.

No obstante, para Cornejo no marcó un antes y un después en la política nacional. "La política al ser una ciencia social va cambiando constantemente, no creo que un hecho específico es lo que marque un antes y un después, nosotros como seres sociales somos los actores que van cambiando la política en el tiempo", dijo. Y ahondó: Sí considero que desde la pandemia, sumado de diferentes casos, entre ellos las crisis social y económica actual, incluido este hecho, han dejado entrever el hartazgo de la sociedad sobre la clase política. Hoy nos matan en la calle por un celular, decirlo te genera escalofríos y terror por nuestros hijos".

Cuál es el estado de la investigación por el intento de magnicidio a CFK

Hay tres personas acusadas de “Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Ese es el cargo que pesa sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. El juicio oral todavía no tiene fecha.

Sabag Montiel fue quien disparó dos veces a la cabeza de la Vicepresidenta; Uliarte era su novia y se sospecha su cómplice. Carrizo el “jefe de la banda de los copitos”, los contrataba como vendedores ambulantes y para la Justica fue “partícipe necesario”.

La jueza María Eugenia Capuccheti consideró que no había otras personas involucradas en los hechos.

La semana pasada los abogados de Cristina Fernández pidieron que se investigue a Delfina Wagner, quien sería el enlace entre los tres imputados, con Gerardo Milman, diputado por el PRO.

Wagner es una influencer y panelista en televisión, vive en el departamento de arriba del de Cristina Kirchner en Recoleta y se postula como candidata libertaria a legisladora en la Ciudad.

Según un testigo Milman dijo en un bar a sus secretarias que “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias de Milman, afirmó que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio. En ese entonces Milman era jefe de campaña de la precandidata presidencial.

Ese día algunas horas antes, Cristina Fernández anunciaba que recusaría a la jueza Capuchetti y resaltaba la falta de avances en la “pista Milman”, una de las hipótesis posibles para rastrear la autoría intelectual del atentado.

Una orden judicial de la semana pasada hizo que Milman entregara su teléfono a la jueza, pero al mismo tiempo se amparó en sus fueros como diputado para trabar el peritaje.

Para la querella no se investigó a fondo el papel de Revolución Federal, una organización violenta que protagonizó incidentes, amenazas y escraches contra Cristina Fernández.

Caputo Hermanos no explica de manera convincente los pagos millonarios en efectivo a Jonathan Morel, el líder del grupo ultraviolento. La empresa que pertenece a los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri, no termina de aclarar ni la operatoria con la carpintería de Morel ni el papel de Rossana Pía Caputo que sería el nexo con Morel.

Los abogados de la ex mandataria sostienen que la financiación a Revolución Federal fue para que continuaran con sus actos de violencia y discursos de odio en contra de la Vicepresidenta, para propiciar el clima que termino con el intento de magnicidio.