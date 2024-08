El insólito trabajo de un colaborador de Alberto Fernández: ¡Mirá qué tenía que hacer!

En medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, Alberto Fernández se enfrenta a una nueva polémica. E l gobierno del expresidente habría contratado una persona que se encargaba exclusivamente de revisar los "me gusta" del entonces mandatario en redes sociales, que solían tener como destino publicaciones comprometedoras.

"El equipo de comunicación de Alberto tenía un desmegusteador. A la noche el teléfono estallaba. En las redes sociales, los likes (los "me gusta", en castellano) estaban a la orden del día" , empezó explicando el periodista Ignacio Ortelli . Y continuó: " Se ve que se le iba la mano a Alberto con los likes, sobre todo el Instagram ".

De manera irónica, Esteban Trebucq lanzó: "Se ponía a leer el discurso de Lula ante el Parlamento brasileño y le ponía me gusta". "No, no tanto", respondió Ortelli.

"Te lo pregunto de otra manera, ¿le ponía me gusta a muchas señoritas?", insistió Trebucq. "Esa es la versión. Que mandaba muchos mensajes privados en redes sociales. Eso generalmente vos lo haces con alguien que no conoces. Pero bueno, había un encargado de monitorear eso antes de irse a dormir", concluyó Ortelli.