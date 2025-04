El gobierno nacional prometió ayudar a Kicillof en las elecciones desdobladas

En pleno intercambio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se acercó a la oficina de Catalán y aprovechó para saludar al ministro que responde a Axel Kicillof una vez concluida la reunión de gabinete.

Guiño de Guillermo Francos

Al término, Bianco reveló ante la prensa acreditada: “Vine formalmente a solicitar la colaboración para el Comando Electoral; hemos tenido una muy buena reunión y una muy buena predisposición de los funcionarios de la Nación para poner a disposición de la provincia”.

“Hay que ver las cuestiones técnicas, operativas, de tiempos, que solucionaría también mucho el tema de la organización de las elecciones”, precisó.

Pese a las diferencias políticas, los interlocutores de la administración libertaria le trasladaron a Bianco que la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) facilita el desarrollo del cargado calendario de la provincia que tendrá comicios en septiembre y en octubre.

Se trata de un tema que genera controversias al interior del peronismo luego de que el sector que responde a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara públicamente la disconformidad con la decisión de Kicillof de desdoblar la elección.

Bajo promesa de no violar unidad ante el escenario propuesto, desde su entorno dejaron trascender que será la propia expresidenta la candidata a competir por la Tercer sección electoral, bastión del peronismo y donde el kirchnerismo tiene sus base electoral.

Se caen las PASO

En medio de la interna peronista, el funcionario bonaerense aseveró: “La suspensión de las PASO es un argumento adicional a las dificultades que podría traer a la organización general hacer una tercera elección en la provincia de Buenos Aires”.

A raíz de los rumores de que La Cámpora busca rechazar el proyecto enviado por el gobernador, remarcó: “Vi una encuesta que me enviaron ayer, no es pública, que dice que la grandísima mayoría de la población en la provincia de Buenos Aires está en contra de sostener las elecciones PASO, así que me parece que eso es una realidad, o será una realidad en breve”.

Si bien Bianco precisó que el gobierno de Javier Milei “no está obligado” a colaborar en los comicios provinciales, en la Casa Rosada aseguraron que la administración central está dispuesta a ayudar, aunque el Comando General Electoral solo se conforma para las elecciones nacionales.

“Fue una muy buena reunión. El Gobierno está predispuesto a ayudar en temas operativos, por lo que se conformará una mesa técnica con la provincia para ver de qué manera se puede asistir”, dijeron fuentes del entorno de Catalán, según publica la agencia Noticias Argentinas.