El Gobierno confirmó cuándo se reunirá de nuevo con los gremios docentes

En este marco, la secretaria general de UDA, Karina Navarro, salió a defender el accionar de UDA y también fue el único gremio que envió al Gobierno este martes una "aclaratoria" de la medida tomada que es la "liquidación unilateral" de los sueldos.

En este marco, la ministra de Educación Silvia Fuentes, respondió que no habrá una nueva reunión de paritarias este mes sino en agosto. Y que la liquidación en los términos anunciados por Gutiérrez sigue en pie.

"Tenemos un diálogo abierto con los gremios, con los tres gremios que se sientan en mesa paritaria. Estamos en diálogo y a veces también con personas que no están afiliadas a ningún tipo de gremio y que también nos comentan sus inquietudes. Y nosotros lo canalizamos en esa mesa paritaria, que para eso es una mesa de diálogo, para eso es una mesa que muchas veces pasamos muchas horas intentando llegar a un acuerdo", analizó la funcionaria orreguista en diálogo con Canal 13 San Juan.

Aseguró que "se hicieron algunas propuestas, ellos en ese momento de la reunión dijeron no, pero mire si la hacemos de manera diferente. Lo habíamos propuesto nosotros en hacer en 5 puntos por cada mes a partir del mes de julio y ellos nos propusieron que fueran 10 puntos de una sola vez y 10 puntos en octubre para que se notara más en este sueldo docente. Accedimos al pedido de ellos, por eso nosotros interpretamos que la mesa salarial en ese momento se dio ahí, la discusión se dio en ese momento".

La ministra sostuvo que "sdespués, una vez que llegamos a una definición, a altas horas de la noche, salimos y les explicamos a todos los medios que estaban presentes que habíamos llegado a un acuerdo y, por supuesto, yo siempre voy a hablar en esto desde mi lugar de docente. Yo cada vez que me siento en la mesa paritaria, yo me levanto pero siempre con una mejora para mi docente. Yo entiendo que muchas veces no es el ideal lo que uno cobra, sí, es una realidad, pero también creo que en 7 meses de gobierno, con una crisis importante nacional en la parte económica, hemos logrado acompañar al docente mes a mes, como nos ha pedido el gobernador, sentarnos todos los meses a dialogar y que se vaya mejorando".

Fuentes lanzó algunos datos sobre el abordaje de la paritaria y los salarios estatales: "no es un tema menor, desde el año 2011 al año 2022 solo se sumaron 8 puntos al salario básico del docente. Nosotros en el mes de mayo hemos propuesto 20 puntos que ya los tiene el docente en su sueldo básico, 10 puntos ahora para el mes de julio, que se va a liquidar de esa manera, el 6% al sueldo del mes de junio más 10 puntos al básico, que no es un tema menor, porque la persona que está pronta a jubilarse, va a ver que es muy necesario para que eso repercute en un salario en blanco".

Además, argumentó que se está trabajando en el nomenclador docente, que rige la vida de los docentes, "porque la mesa salarial no solamente tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con esto pedagógico, que es muy importante".

Puntualmente sobre el pedido de UDA, la funcionaria expresó que "ha sido el único gremio que lo ha hecho. Evaluaremos mañana (por este miércoles) cómo será la respuesta a esa misiva que nos ha enviado la gente de UDA. Por supuesto, bueno, si tenemos que responder y es lo que corresponde hacer, se va a hacer desde nuestro lado. En ningún sentido se corta el diálogo. Ellos están cumpliendo la función de sindicato, nosotros cumplimos la función de llevar la política educativa adelante".

Respecto de si puede haber alguna convocatoria suya, como ministra de Educación, a los gremios ahora, más allá de que ya esté en marcha la liquidación salarial con el 6%, respondió que no. "Nosotros, siempre tenemos un diálogo fluido, permanentemente. Si puedo colaborar y ayudar a la gestión, yo siempre colaboro. Pero específicamente, hoy por hoy, la liquidación ya está en marcha", "yo creo que, para lo que va del mes de julio, no vamos a tener ninguna otra reunión", aclaró.

Y definió que "ya habíamos acordado volvernos a ver septiembre o octubre para poder seguir trabajando, viendo que la inflación, los puntos que iban a la inflación, íbamos a ir, más o menos, acorde a ese porcentaje. Bueno, sin de no ser así, ya está, ya nos han explicado que no. Bueno, los primeros días de agosto, seguramente, si yo mal no me equivoco, vamos a pasar el día 5 de agosto para reunirnos con ellos nuevamente y van a seguir dialogando". Concluyó: "Siempre me van a encontrar del lado de los docentes".