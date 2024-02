El gobernador de Chubut enfrentó a Javier Milei: "Si no nos quitan la pata de encima...

Cuentas en aprietos El gobernador electo de Chubut adelantó que no podrá pagar el aguinaldo de diciembre

“Le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles. Si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut y ahí los quiero ver“, expresó el mandatario.

El plazo tiene que ver con el reclamo de Chubut de que no se le quiten fondos coparticipables por 13.500 millones de pesos. La Nación retuvo ese dinero como parte de una deuda contraída por la administración anterior. el actual gobierno no deja de reconocer el hecho, pero asegura que ese monto siempre se fue refinanciando, y la quita intempestiva no es procedente, ya que son fondos de la coparticipación federal de impuestos, y representan casi un tercio de lo que Chubut percibe por ese ítem.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoTorresCH/status/1761126947873010040&partner=&hide_thread=false LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

Asimismo, agregó que “es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el Gobierno nacional “nos quiere pisar la cabeza por no admitir que nos saquen el subsidio del transporte. Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada“.

“Si no nos quitan la pata de encima, vamos a ir todos juntos y no va a salir ni una gota de petróleo“, subrayó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Radio10/status/1761128312640884869&partner=&hide_thread=false "SI NO NOS SACAN LA PATA DE ENCIMA, NO VA A SALIR UN BARRIL MÁS DE PETRÓLEO DE CHUBUT"



La dura advertencia del Gobernador Ignacio Torres al Gobierno Nacional, reclamando los fondos que Nación no le envía a Chubut.#SiempreNoticiasR10 pic.twitter.com/4cIOY9CSUt — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) February 23, 2024

En su discurso, Torres ponderó la movilización: “Acá hay más de 10.000 trabajadores comodorenses y familias. Hoy no va a ser un aniversario más, hoy tenemos que tomar una decisión y la vamos a hacer todos juntos. Todos nos pusimos de acuerdo en algo. Cuando hay que defender los intereses de la cuenca, de Comodoro y de la provincia nos van a encontrar todos espaldas con espaldas”.

“Hoy vamos a decidir nosotros. Va a decidir la gente, el pueblo, los trabajadores. La semana que viene hay reuniones importantes, pero hay reuniones importantes que irán de la mano con un tema que no tiene que ver solo con lo económico, que tiene que ver con lo simbólico que es nuestra empresa de bandera YPF”, agregó.

Por otro lado, el mandatario chubutense denunció: “En estos últimos días a la provincia nos están reteniendo de manera ilegal, una escuela por día. Yo les voy a asegurar que no solamente vamos a recuperar esa plata, sino que vamos a sentar precedente para que ningún Gobierno nacional no le pueda meter la mano a la plata de los chubutenses“.

En ese sentido, Torres aseguró que es momento de “plantarnos y decirles al Gobierno nacional, hasta acá. Nunca más nos van a tocar un peso de la coparticipación”.