El giojismo sobre el nuevo sistema electoral: "no somos necios"

La compleja discusión de la reforma electoral en San Juan cobró un agitado ritmo esta semana con la convocatoria del vicegobernador Roberto Gattoni a los jefes de bloques para discutir qué sistema usar, en caso de que se mantenga en pie la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO ), para elegir los candidatos de cada fuerza en las categorías provinciales y municipales, es decir, desde el postulante a gobernador hasta el último concejal. En la trama cobró un peso importante la posición del giojismo, que es uno de los tres espacios que fueron a la Justicia para cuestionar la quita de las PASO. Y el diputado Juan Carlos Gioja, lejos de rechazar el convite uñaquista, aseguró que lo están estudiando. "Lo vamos a empezar a pensar a un nuevo sistema porque es un dato nuevo. No somos necios, este zafarrancho no puede seguir porque creo que no es sano para la democracia", analizó.

"En esta suerte de convocatoria del vicegobernador Gattoni a que nos pongamos todos a ver una alternativa a la eliminación de las PASO en el caso de que la justicia dé lugar al fiscal de Estado, nosotros creemos que la Justicia no le va a dar la razón y esperamos que sigan las PASO. Pero aparece ese nuevo dato y la verdad que por ser nuevo lo estamos evaluando", aseguró el diputado. Y ahondó: "La pregunta es por qué el 16 de diciembre no hicieron lo mismo, y se manejaron en forma ilegal y prepotente. Después de ese zafarrancho se plantean hacer una revisión".

Para pensar en cualquier sistema nuevo, el giojismo postula dos situaciones que no deberían darse: "que los partidos en sus estructuras y en forma cerrada elijan a los candidatos y que no le demos posibilidad a la ciudadanía de participar".

juan carlos gioja.jpg

Para Gioja, "no hay que dejar que los partidos elijan entre cuatro paredes encerrados, más en su situación, con padrones desactualizados, sin vida democrática. Yo soy miembro del Consejo Provincial del PJ y no se ha reunido más de 3 veces para aprobar balances, para cualquier cosa, pero no lleva una vida de participación ni hay formación de dirigentes, ni se debaten las políticas públicas. Capaz que eso si funcionara bien podrían elegir sus candidatos, pero no están en condiciones". Para Gioja, "no hay que dejar que los partidos elijan entre cuatro paredes encerrados, más en su situación, con padrones desactualizados, sin vida democrática. Yo soy miembro del Consejo Provincial del PJ y no se ha reunido más de 3 veces para aprobar balances, para cualquier cosa, pero no lleva una vida de participación ni hay formación de dirigentes, ni se debaten las políticas públicas. Capaz que eso si funcionara bien podrían elegir sus candidatos, pero no están en condiciones".

Aunque Gattoni negó rotundamente en el meeting del lunes que haya algo definido, en todos los bunkers políticos hablan sobre el que podría ser un sistema alternativo que estaría gestando el oficialismo. Hasta tiene un nombre: LEPA, o Ley de Participación Ampliada, que no es la Ley de Lemas pero la recuerda. Podrá haber más de un candidato a gobernador en la misma alianza electoral, cada uno de ellos podrá llevar una sola lista de diputados proporcionales y un solo candidato a diputado departamental; podrán anotarse varios candidatos a intendente para un mismo departamento acoplados al mismo candidato a gobernador, según publicó Canal 13 San Juan.

La opinión del giojismo, que se escindió del bloque oficialista en la Cámara de Diputados local, luego de que se aprobara la eliminación de las PASO en medio de un revuelo político, gana cada vez más protagonismo, teniendo en cuenta que los tres legisladores del espacio pueden aportar a una votación de mayoría calificada en caso de necesitarlos el uñaquismo.

Esto no es un dato menor. Cualquier cambio electoral, según dicta la ley 613 N, debe hacerse hasta 18 meses antes de la fecha del comicio. La oposición remarca que el plazo venció a fines de abril. La única manera de lograrlo es modificando esa norma, que debe hacerse en sesión especial y con el voto de los dos tercios de los diputados.

En el giojismo no descartan poder medirse dentro del PJ con el pocitano en las categorías mayores y menores. Por lo pronto, aseguran que nunca dejaron de trabajar políticamente hablando. "Estamos buscando una alternativa desde el peronismo que le dé respuesta a los problemas de la gente", aseguró el hermano de José Luis.

El PRO, reticente

Si algo dicen tener claro los del PRO en San Juan es que no quieren volver a una ley de lemas ni nada parecido y que piensan esperar la decisión de la Justicia sobre si quedan eliminadas o no las PASO para ver qué posición tomar hacia adelante.

Así lo resumió el diputado de Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo. "Nosotros mantenemos la posición de sumar proyectos, la ley de lemas o la LEPA es una herramienta que es para especulación y perpetuarse en el poder. Hay que esperar la resolución judicial. Según la ley 613 N, no se puede reformar el Código Electoral hasta 18 meses antes de las elecciones, estamos fuera de término. Para todo lo demás estamos a disposición de elaborar un sistema, para 2027, pero para 2023 ya está definido el escenario, hay que respetar la Constitución, tenemos 5 años para trabajar en una reforma electoral", analizó.

enzo cornejo.jpg

El macrista rescató la palabra de Gattoni: "nos queda la tranquilidad de que negaron cualquier sistema de lemas o colectoras que llevarían a la falta de transparencia". A la vez que puso en el tapete lo que considera una contradicción del oficialismo: "en la reunión, Gattoni dijo que hay posibilidades de adelantar las elecciones. Entonces ¿para qué eliminamos las PASO si la gente igual irá a votar dos veces? Además, si adelantan las elecciones quien la paga es la Provincia y hablar de eso hoy no está bien visto, no creo que la ciudadanía esté de acuerdo". El macrista rescató la palabra de Gattoni: "nos queda la tranquilidad de que negaron cualquier sistema de lemas o colectoras que llevarían a la falta de transparencia". A la vez que puso en el tapete lo que considera una contradicción del oficialismo: "en la reunión, Gattoni dijo que hay posibilidades de adelantar las elecciones. Entonces ¿para qué eliminamos las PASO si la gente igual irá a votar dos veces? Además, si adelantan las elecciones quien la paga es la Provincia y hablar de eso hoy no está bien visto, no creo que la ciudadanía esté de acuerdo".

A tono con la oposición nacional, Cornejo dijo que lo que esperan es que se trate en la Legislatura local el proyecto de la boleta única, que presentaron en febrero del año pasado y, se quejó, ni siquiera se ha abordado en comisiones. "Es algo que venimos pidiendo a nivel provincial y nacional, porque le da mayor claridad al sistema".

Uñaquismo, optimista

Gattoni dijo esta semana en una entrevista radial que "el fiscal de Estado Jorge Alvo me informa que tenemos grandes chances de conseguir el fallo porque los argumentos han sido contundentes y pensamos que cada uno de los sectores debe ir trabajando por el consenso". Es verdad que este optimismo es compartido por Alvo. "El vicegobernador ha expresado que se sustenta en la misma posición de Fiscalia de Estado", analizó el abogado de la Provincia.

"Nosotros tenemos expectativas que mientras más antes mejor, pero la última palabra la tiene la jueza", opinó el Fiscal de Estado. "Nosotros tenemos expectativas que mientras más antes mejor, pero la última palabra la tiene la jueza", opinó el Fiscal de Estado.

Las causas de Gioja y la segunda, de los partidos políticos de Juntos por el Cambio, se encuentran para resolver, una desde el 26 de abril y otra desde antes de ayer, indicó. Y la jueza del Contencioso-Administrativo Adriana Tettamanti tiene hasta 30 días hábiles para resolver la inconstitucionalidad o no de la ley que eliminó las PASO, contando desde las fechas mencionadas, explicó Alvo. La tercera, del Partido del Trabajo y del Pueblo, también planteando la inconstitucionalidad de la norma, no avanzó tanto.