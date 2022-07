El Frente Renovador sanjuanino perdió el cargo en una repartición nacional

Movilización sindical La CGT marchará en agosto, pero no contra Alberto; ¿y entonces?

Según informó Canal 13 de San Juan, todo estaba listo para que asumiera Yamila Cabrera, ex secretaria del ex intendente de Capital y ahora timonel del FR, Franco Aranda, pero no sucederá. ¿Por qué? Según esgrimieron, hubo un llamado de Casa de Gobierno al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para darle de baja al salto a Nación.

Esto pasó luego de las declaraciones radiales de Aranda donde cuestionó una eventual candidatura del gobernador Sergio Uñac a un tercer mandato. De hecho, el mismo Aranda fue eyectado de su sillón en el directorio del Banco San Juan, donde representaba los intereses de la Provincia.