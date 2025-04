El Flaco Gioja calienta motores para la campaña: actos, reuniones y discurso anti Milei

Hay una remembranza en la política sanjuanina sobre la actividad preferida del tres veces gobernador José Luis Gioja. Para el único dirigente local que pudo conquistar la Casa de Gobierno durante tres mandatos consecutivos la política es el arte del último minuto. Lo dijo su principal adversario durante muchos años, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra. En el programa Paren las Rotativas, aseguró que Gioja "decide la lista al último momento". En off, la dirigencia admite que "puede dar una sorpresa", aunque no orientan el sentido de esa afirmación. No saben qué hará.

Durante el evento, sorprendió la vitalidad de Gioja. Apenas necesitó ayuda de su colaborador histórico, Freddy, para bajar de la camioneta. Llegó con su guardia pretoriana, el exdiputado provincial Leonardo Gioja y el excandidato a intendente de Rivadavia, Facundo Perrone. Se sentó en la segunda fila, al lado de su excompañero de fórmula en el 2023, el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Fue la primera aparición en clave partidaria: la presidenta de Junta, Cintia Montero, pertenece a las filas del giojismo y tuvo un discurso encendido que provocó disconformidad en el uñaquismo. Gioja no habló, pero su presencia bastó para disparar las especulaciones sobre su regreso al redil electoral.

El exgobernador también acudió a la movilización que más lo interpela en términos personales: la marcha del 24 de Marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. "No sabíamos si iba a venir, cuando le llamamos nos dijo que ya estaba en la camioneta", aseguraron las fuentes. Después, también en marzo, participó del acto en conmemoración de la histórica dirigente del Partido Justicialista de San Juan, Rosalía Garro. Ocurrió en la unidad básica que lleva el nombre de La negra, como la conocía la militancia. El acto en Rawson contó con la presencia de Gioja y también del intendente Carlos Munisaga. Incluso, la mujer que ofició de anfitriona pidió abiertamente la candidatura del exmandatario provincial. "Flaco, te pedimos la cuarta. Una última vez. Una vez más", dijo la dirigente.

La última -la más reciente- de sus apariciones públicas fue en la protesta que convocó la Confederación General de Trabajo (CGT). Sucedió el miércoles. Llegó casi al final de la manifestación, abriéndose paso entre las columnas sindicales. Fue el único dirigente de envergadura que participó de la marcha. Estaba con Leonardo Gioja -recientemente designado asesor de Uñac en el Senado-, con el diputado provincial Mario Herrero y con el líder del PTP, Alberto Agüero, que formó parte del sublema San Juan Vuelve en el 2023.

Gioja, el hombre del último minuto en las definiciones políticas, completó un recorrido con distintos sectores: partidario en Santa Lucía, con un potencial aliado electoral en Rawson y con los sindicatos en la Plaza 25 de Mayo. Todos contrarios a la figura del presidente de la Nación, Javier Milei. Ni hablar de las apariciones mediáticas. Sin embargo, todavía no hay tal operativo clamor. Al contrario, pese a las preguntas insistentes sobre la posible candidatura a la diputación nacional para las elecciones legislativas nacionales de octubre, el exgobernador no confirma nada y sus partidarios tampoco se animan a afirmar algo.

La situación es distinta a los últimos comicios. En ese momento, en una entrevista con Off the record, el streaming de Tiempo, en diciembre del 2022, Gioja anunció su candidatura: "No le voy a sacar el culo a la jeringa". Misma frase que después Rubén Uñac -aunque sin tanta gracia- en el lanzamiento de su postulación, tras la inhabilitación de Sergio por decisión de la Corte Suprema. Ahora, en una conversación privada con el senador Uñac, según pudo reconstruir este diario, admitió que tiene en mente jugar en el terreno electoral siempre y cuando esté a punto en términos físicos. De ser así, reaviva el debate que ya está instalado en el peronismo sobre quién es el mejor candidato para las legislativas. Un sector del uñaquismo respalda al exintendente de San Martín, Cristian Andino, que acompañó a Rubén en la fórmula del 2023 y que mostró disciplina en relación con el actual senador.

Los argumentos del giojismo para una candidatura del Flaco son claros: tiene experiencia, conexión nacional y un marcado discurso anti Milei. "Todos los que no quieran a Milei van a ir al Flaco", dijeron las fuentes. Pero el exgobernador tiene sus limitaciones. No tiene intendentes, cosechó apenas dos diputados -en realidad, cinco, pero dos se fueron y armaron monobloques- y la intención de Uñac de respaldar a Andino. Tres obstáculos. No obstante, en el giojismo le bajaron el precio a las críticas. Tienen un punto. En los comicios del 2023, Gioja tampoco tenía una gran estructura e igual le alcanzó para ganar su interna con Rubén Uñac. Obtuvo 117.938 votos, frente a la magra performance del hermano del entonces gobernador, que sacó 72.512 votos y se consagró con el peor resultado de un oficialismo desde el retorno de la democracia.

De momento, no hay definiciones, quizá Gioja ni siquiera se presenta. Pero están los indicios para pensar que sí. Diariamente recibe a dirigentes en la oficina de 9 de Julio antes de Rioja. Recibe a primeras, segundas y terceras líneas. Uñac empezó a hacer lo mismo a mediados de marzo en la casa del difunto Juan José Chica. Todavía no hay fecha de un cónclave de exgobernadores peronistas. Según los partidarios de Andino, el senador comprometió su palabra de apuntalar la candidatura del exintendente de San Martín. Según algunos escépticos, el discurso de Uñac es distinto en relación al interlocutor. "Dice que el candidato va a ser el que mejor mida y pueda ganar", manifestaron las fuentes. Mientras tanto, Andino juega con los intendentes que aún le responden: David Domínguez (Ullum), Daniel Banega (9 de Julio), Matías Espejo (Jáchal), Rodolfo Jalife (25 de Mayo) y Sebastián Carbajal (Calingasta).

Habrá que ver qué hace Gioja desde este jueves hasta antes del 7 de agosto, fecha de reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones según la Cámara Nacional Electoral. Hay dos dirigentes, al menos, que tomaron distancia tanto de Gioja como de Uñac: Munisaga y Gramajo, Rawson y Chimbas, los dos bastiones del peronismo sanjuanino, los departamentos que concentran casi un 38% del electorado local. Pueden mantenerse al margen, apoyar a Andino o banca a Gioja. Dependerá de la convocatoria que hagan los exmandatarios provinciales. El escenario está abierto. Pero el Flaco está calentando los motores.