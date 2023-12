El fiscal de Estado sanjuanino, duro contra La Pampa por El Tambolar: "Quiere vivir a costa de otras provincias"

Para el fiscal, la intención de La Pampa era apoderarse de los recursos naturales a futuro de la provincia como el Río San Juan y el Río Jáchal. “Esto constituye un hecho importante que fue muy aplaudido. En Mendoza lo ven como un triunfo de ambas provincias. Es un freno a La Pampa en sus intentos de no realizar obras y vivir a costa de las provincias que, si lo hacen”, contó.

También declaró que el fallo es definitivo. “No hay ningún recurso contra ese fallo, no hay ninguna otra instancia porque justamente la última que hay en el ordenamiento jurídico existente es la Corte Suprema. Se resolvió que los perjuicios que aparentemente le estaba generando la obra de El Tambolar, no estaban probados, no los habían acreditado en ningún momento”, continuó.