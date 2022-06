El escándalo en Zonda reavivó las rivalidades internas por la intendencia en Todos y Cambiemos

Zonda no aburre. Eso quedó claro en reiteradas ocasiones. Lo último que salió a la luz fue un escándalo. Una empleada municipal (ahora ex) denunció públicamente que el intendente bloquista Miguel Atampiz la despidió de sus funciones en el cementerio por cantar en la fiesta de cumpleaños del presidente de la Junta Departamental peronista, Oscar Villalobos. Pasó desapercibido. San Juan estaba convulsionada por las negociaciones frenéticas entre el Gobierno local y el grupo de docentes autoconvocados. Sin embargo, al interior del departamento reavivó viejos enfrentamientos y hasta sacó a la luz a nuevos candidatos en la oposición.

Hay muchos actores involucrados en la escena política de Zonda. De modo que hay que recordar un par de cosas. Por ejemplo, cómo llegó Atampiz al palacio municipal. Era un basualdista de primera línea. Por ese espacio ganó las elecciones en 2015. Relegó al ex intendente, también bloquista, César Monla, que había anteriormente peleado los votos en primarias con Villalobos. Pero a los dos años pegó el portazo y se sumó a las filas del gobernador Sergio Uñac. Es un movimiento común al interior de los departamentos, que viven la política de manera más llana.

Por ejemplo, cuando Atampiz repitió en 2019, enfrentó a Monla en las generales, que entonces representaba al Frente Con Vos -hoy Juntos por el Cambio-, y llegó con Martín Gutiérrez como candidato a primer concejal, que no asumió al frente del Concejo Deliberante por arbitrariedad del jefe comunal. Armó una interna. El hombre que quedó apartado empezó a trabajar con los ediles opositores, cuyo espacio también tuvo movimientos. Un verdadero berenjenal en un distrito con apenas 4.730 electores.

Gutiérrez se sumó a Silvana Fernández -que pasó de Con Vos a Consenso Ischigualasto- y Carlos Cortes, que se mantuvo en el elenco político de los “dinosaurios”. En conjunto, presentaron pedidos de informes y denuncias por irregularidad en el manejo de fondos. Hasta que, en 2021, hubo reconciliación entre el intendente y su candidato. La balanza dejó de inclinarse hacia los dirigentes contrarios que, por otro lado, ya no representan al macrismo, sino al armado de Cruzada Renovadora y Acción para una Democracia Nueva (Adn). Aunque siguieron denunciando que Atampiz “se maneja como un patrón de estancia”, no tienen la relevancia de principios de la gestión.

Los ediles opositores explotaron cuando, en una medida inédita en el país, el intendente bloquista decidió otorgar 14 días de licencia sólo a las mujeres que trabajan en la Municipalidad por la situación sanitaria provocada por la entonces tercera ola de coronavirus. “No es una medida legal, es inexistente, no pasó por el Concejo porque estamos en receso y no se nos entregó ningún decreto de la intendencia”, dijo Cortes en ese momento. Y arremetió: “Fue un chiste, una intentona de un patrón de estancia sin sentido común”.

Sin embargo, esa medida polémica no despertó tanto malestar como el despido de la trabajadora por cantar en el cumpleaños del rival político de Atampiz. Fuentes calificadas dijeron que hubo indignación de parte del diputado departamental Edgardo Sancassani. “Eso es persecución ideológica”, dijo a un grupo de colaboradores durante la semana. No es novedad que el legislador y el jefe comunal no se hablen. “Ni bien empezó la gestión, el Chango -Sancassani- se puso a disposición del intendente, pero nunca lo llamó”, dijeron. Es más, “son contadas las veces que lo invitan a los actos oficiales del departamento”.

Sancassani, que otrora también integró el basualdismo, es crítico de la gestión de Atampiz. En los mítines políticos corren las observaciones por la “falta de planificación” que hay en el departamento. ¿Tiene ganas de ser candidato y retornar al sillón municipal que ocupó desde 1999 hasta 2003? “No lo descarta, tiene experiencia para aportar”, refirieron las fuentes, que comentaron que el legislador “recibe a familias zondinas en su despacho en la Cámara de Diputados y trata de ayudarlos desde su lugar, también está muy metido con los clubes locales”. Sin embargo, también se escucha que el Chango está moviendo piezas para un armado provincial. De hecho, postuló hace menos de un mes a Luis Rueda como candidato a vicegobernador en una eventual fórmula con Uñac.

FB_IMG_16549649420289179.jpg En el centro, el justicialista Oscar Villalobos, en el cumpleaños que provocó el escándalo.

También es cierto que Atampiz está proyectando como candidato a su hermano, Juan Javier, más conocido como el Colo, que actualmente está al frente del área de Acción Social del municipio. En la boleta irían los dos hermanos. Colo para la intendencia y Miguel para la diputación. No hay lugar para Sancassani, que es vicepresidente de la Convención del Partido Bloquista. Por su parte, el justicialista Villalobos, que ya compitió en Paso para ser intendente, “tiene sus aspiraciones intactas”. Las reuniones de Junta están aceitadas.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio empieza a mostrar sus piezas. Sobre todo luego que perdieron una edil en el organismo deliberante a manos de Consenso. Hay un emergente: la dirigente radical Romina Flores, más conocida como Teddy. Es la única mujer que se anota a la disputa por la intendencia. Tiene el respaldo del presidente de la UCR, Horacio Tello, y es parte de la renovación que impulsó el difunto Antonio Falcón. Flores tiene como modelo la gestión de Fabián Martín en Rivadavia y fustiga con frecuencia al intendente por “sostener a Zonda en el atraso”. La joven vive en el departamento y sale a caminar con frecuencia. Fuentes del partido de Yrigoyen la destacaron como “la mejor preparada”.

No obstante, no está sola en Juntos por el Cambio. El Pro quiere a uno de los suyos en la conducción del distrito. Por estas horas, se muestra públicamente el ex presidente de la JPro Kevin Villacorta. El macrista recién está empezando en Zonda con algunas caminatas y petitorios. Eventualmente, competirá con Flores. Un fenómeno que se repetirá en el resto de los departamentos del interior de San Juan: la disputa entre el radicalismo y el Pro, que son los que tienen despliegue en esas zonas. Mientras que, para Producción y Trabajo, del diputado nacional Marcelo Orrego, quedan los municipios del Eje Libertador: Capital, Rivadavia y Santa Lucía.

Actualmente, suena más fuerte Teddy Flores. La referente radical lleva más tiempo en el territorio zondino y cuenta con el aparato territorial del partido centenario. Fuentes consultadas aseguraron que no descartan la unidad, “pero una unidad coherente con gente nueva”.