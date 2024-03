El efecto Baistrocchi, la ruptura del bloque en Capital y una dura disputa por las Juntas peronistas

La reaparición del exjefe comunal en la reunión del Partido Justicialista estuvo marcada por una zozobra generalizada del resto de los consejeros. Los operadores del uñaquismo y el giojismo trabajaron hasta horas antes del encuentro del lunes pasado para atar todos los cabos sueltos. Habían escuchado algunas declaraciones mediáticas de Baistrocchi sobre un "acuerdo de cúpulas", pero se desembarazaron de la situación hasta esa noche en la casona de calle 25 de Mayo. Pusieron los esfuerzos en coordinar entre sí y sumar al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y al intendente de Rawson, Carlos Munisaga. "La idea es que haya unidad", expresaron. No les sorprendió la disidencia del capitalino. Molestó. El propio Uñac le marcó la cancha en un momento. En medio del discurso de Baistrocchi, el senador le reclamó: "Bueno, andá cerrando, por favor, que se está haciendo muy largo".

La génesis del enfrentamiento entre los dirigentes está en la Ley de Lemas -en San Juan, Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)- que permitió múltiples candidatos bajo el paraguas de un solo lema. Baistrocchi considera, aunque omite decirlo públicamente, que los lemas lo perjudicaron en los comicios municipales de mayo. El exintendente reprocha con insistencia que el exgobernador abrió demasiado el juego para beneficiarse en la interna con Gioja. El peronismo participó por dentro de San Juan por Todos. La premisa era que los votos giojistas también le sumaran a Uñac. Sucedió sólo en esa instancia electoral en la categoría de distrito único: diputados proporcionales y departamentales. No cumplió el objetivo porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación trabó una cautelar, suspendió la votación a gobernador y vice, y luego inhabilitó a Uñac. La medida judicial echó por tierra la aspiración uñaquista. Por eso, Baistrocchi juzga que el cambio del código electoral lo perjudicó. Además, esto lo dice a viva voz, el entonces mandatario "me abrió una interna con -Carlos- Lorenzo" y describe al ex Asesor Letrado como el responsable de montar una "campaña sucia" en su contra, sobre todo en redes sociales.

Otros, los más críticos de Baistrocchi, simplemente dicen que "no entendió la Ley de Lemas" y se olvidó de posicionar a algún otro que no sea él mismo, que por eso falló y perdió de forma sorpresiva ante la actual intendente Susana Laciar, que dio el batacazo incluso en su propio frente al ocupar el primer lugar por encima de un hombre de largo trajín electoral, Rodolfo Colombo. Gran parte de la dirigencia justicialista de Capital suscribe a esa lectura. Los referentes de las Juntas Departamentales se mostraron adversos a una eventual conducción de Baistrocchi. Hay un rechazo unánime de las primeras líneas. En ese sentido, la más dura es la exconcejal Mirta Ormeño, la mujer fuerte de Concepción, pese a que en la interna del 2020 no pudo participar por tener domicilio en Desamparados. Ormeño planteó diferencias con el exintendente desde el inicio de gestión, en 2019. Ahora, dijo a Tiempo que "no estamos de acuerdo -con la reaparición-, trabajamos para la renovación de abajo hacia arriba, buscando consenso. No queremos la conducción de Emilio. No participamos de su espacio".

También el presidente de la Junta de Capital Centro, Roberto Correa Esbry, se desmarcó de un eventual apoyo al exintendente: "Nuestro único conductor es Sergio Uñac". En tanto, la titular de la Junta de Desamparados, la reelecta concejal Beatriz Muñoz, eligió el silencio. Tiene una posición incómoda. Incluso, hay fuentes de jerarquía que comentaron sobre una inminente ruptura del bloque del uñaquismo en la Capital.

Por la lista de Baistrocchi ingresaron tres ediles: Horacio Lucero, Muñoz y Ariel Palma. El primero y el tercero son leales al exintendente. Mientras que la mujer justicialista -madre del diputado nacional Jorge Chica- está en las filas de Uñac. Por eso, habrá ruptura. Intentarán un acuerdo institucional. Ella es la jefa del bloque. Pero las fuentes aseguraron que, más temprano que tarde, las diferencias primarán. Por su parte, la Junta de Trinidad es de menor articulación. Es la más chica y donde menos disputas habrá.

Las sucesiones estarán reñidas. En Concepción pinta un choque de pesos pesados. Por un lado, Ormeño -de militancia histórica -, por el otro Horacio Lucero, el operador territorial de Baistrocchi. Dos jóvenes están más atrás, ambos por el ex jefe comunal: Alí Mattar (exsecretario de Ormeño) y Matias Andrada. En Capital Centro también se medirán dos figuras fuertes: el exconcejal y vicepresidente de Junta, Fabián Juárez, permanecerá con el exintendente; el actual presidente, Correa Esbry dará pelea por sí mismo o pondrá a un hombre de confianza. Suena Blas Elizondo, que ahora maneja la rama joven de la Junta justicialista.

En Desamparados estará el edil Palma como representante del baistrocchismo. Le hará frente a Betty Muñoz o a Facundo Valentín. Las fuentes aseguraron que la mujer ocupará un puesto de mayor relevancia en la unidad del Consejo Provincial. De manera que Valentín, claro opositor al exintendente, podría ocupar ese lugar. En Trinidad hay algunos que apuntan al exsecretario de Estado de Ambiente, Raúl Tello, como alfil de Uñac, pese a ser visto en varias ocasiones en los pasillos de la Secretaría, en el Centro Cívico, y todo indica que asesora esporádicamente al orreguista Federico Ríos.

La interna capitalina estará para comer pochoclo. Es el departamento donde parece que la pelea será más sangrienta. Los peronistas se contarán las costillas.

La plana mayor del peronismo capitalino quedó herida no sólo por la derrota, sino por no participar en la rosca política cotidiana. Todos los presidentes de Juntas fueron contenidos por Baistrocchi. Todas las segundas líneas ocuparon puestos. Sin embargo, no hubo conformidad. "Con Emilio no se charlaba de política", recuerdan algunos dirigentes. La gestión quiso ocupar el primer lugar en el orden de importancia y la pata política pasaba por el exasesor de Roberto Gattoni, el virtual jefe de Gabinete, Sergio Mordacci. Los exfuncionarios ahora comentaron en cafés y reuniones que nunca los dejaron participar activamente en la toma de decisiones de la campaña. "Hacíamos nuestro trabajo en la Municipalidad y nos íbamos a la casa, éramos simples funcionarios", reprocharon.