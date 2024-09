El diputado sanjuanino José Peluc defendió el "asadito de los héroes" y contó de qué hablaron con Milei

Si bien se dieron cacerolazos de jubilados en el frente de la residencia oficial, para el legislador no fue una provocación la cena: "Ha estado rico, sí. Lo importante es el contenido de la reunión, no la comida" , analizó el legislador este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento.

¿Qué les dijo en este encuentro Milei a los "87 héroes", como él los llamó a los agasajados tras aprobar el veto para la reforma jubilatoria? "Nos explicó cuál era el riesgo que teníamos si no lo vetábamos. Nos explicó cuáles son los objetivos del gobierno. Para algunos, que ya lo venimos escuchando, algunas cosas fueron reiteradas, pero para otros que estaban por primera vez con él o segunda vez con él, seguramente fue con más contenido", afirmó Peluc.

image.png

"Nosotros creemos, el equipo de Javier y con Javier creemos que vamos en el camino correcto, sabemos que no es fácil tomar una decisión como esa, sabemos que los jubilados la están pasando muy mal, gran parte de la sociedad también, todos la estamos pasando mal, pero sabemos que es el camino correcto para sacar a la Argentina adelante. No podíamos comprometer una obligación de pago que no son los 15.000 pesos, como dicen algunos opositores, no son los 15.000 pesos, sino que eso en la cantidad es muchísimo y hay otra forma de poder equilibrar la jubilación de los abuelos, que es incorporando más trabajadores en blanco, que es lo que no hicieron ellos. Ellos lo único que hicieron es tener trabajadores informales, que es lo que presentan hoy los gremios también, trabajadores informales", argumentó sobre el veto el legislador sanjuanino.

Peluc dijo que no le pareció mal el asado. "Que tengamos hoy un presidente que nos dice lo que hace y con quién lo hace y cómo lo hace, es transparentar su gestión. Nosotros hemos tenido en pandemia, en ese mismo lugar, fiestas y fiestas y no lo supimos y lo venimos a conocer ahora o durante la pandemia algunas cosas", sostuvo.

Y agregó: "Para mí más macabro es hacer lo que están haciendo algunos opositores diciendo que esos 87, o el presidente, y los 87 se han negado a darle 15 mil pesos a los jubilados. Díganme una cosa, ¿cuál es la solución si le das 15 mil pesos a los jubilados? ¿Cuál es la solución? Digo, nosotros tenemos que tratar de tener 5 empleados en blanco por cada jubilado, que es lo que se necesita para que los jubilados estén mejor".

El vocero de Gobierno Manuel Adorni, que acaba de ser ascendido a ministro en medio del pedido de ajuste del presidente Milei a los gobernadores, posteó que cada comensal pagó por su plato. En las fotos se ve a Peluc pasando su tarjeta de débito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1836239042641363268&partner=&hide_thread=false Antes de ingresar a la cena en la Quinta de Olivos, pagamos. Fin. pic.twitter.com/a1F3i2QZGa — Manuel Adorni (@madorni) September 18, 2024

Por su parte, las dos diputadas nacionales orreguistas que también votaron para mantener el veto de Milei, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, no asistieron a la velada. Según dijo Picón, en diálogo con Canal 13 San Juan, "la verdad es que ni la diputada Moreno ni yo participamos de esa cena. Sí, ambas hemos sido invitadas, pero consideramos que no teníamos que estar en esa cena, que no era un lugar donde nosotros tuviéramos que estar. Así que es incorrecto, no sé por qué los medios nacionales han titulado de esa manera".