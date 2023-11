El día de furia de Diana Mondino: decretazos, no a los BRICS, y "cómprense un generador"

Luego de la conferencia consultada por los medios, amplió: “Entiendo que fuimos invitados a participar de los BRICS pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar (al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”.

Además, aseguró que no ve “ventajas” para el país de ingresar al bloque que reúne a potencias como China, Rusia, Brasil, e india, más otra veintena de países, y que oficia de potencia contra hegemónica de los Estados Unidos, el gran aliado internacional con el que sueña Javier Milei.

Otro tema que causó polémica fue el anuncio de Mondino acerca de que, de ser necesario, Javier Milei gobernaría “por decreto”. “Cómo lo hizo Alberto Fernández, completó Mondino, a modo de excusa y justificación.

Javier Milei se juega buena para el futuro de su gobierno al paquete de leyes que ingresará en el Parlamento en las primeras horas de su gestión, y en las cámaras su minoría parlamentaria es estridente. Necesitaría para el quorum la adhesión total de la bancada de juntos por el Cambio, un espacio que está partido por cuestiones ideológicas y también por inquinas personales.

Tras el anticipo de los decretazos, Mondino morigeró sus dichos aclarado que no cree “que sea lo que corresponde. Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar".

Pero la declaración que generó estupor y sorprendió a propios y extraños fue la que anticipó una brutal crisis energética. Tal será la situación, que la futura canciller soltó: "En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo, eh, porque si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay pa' todos. Hagan algo porque no alcanza lo que hay".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FporqueTTarg%2Fstatus%2F1730271496776413563&partner=&hide_thread=false “Generador eléctrico”



Porque Diana Mondino recomendó: “El que no tenga generador eléctrico, vaya comprándolo porque lo va a necesitar”. pic.twitter.com/pfFmJsEf3d — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 30, 2023

Mondino planteó la advertencia para todos, para los industriales que asistían a su presentación, y para los ciudadanos, que se verán afectados, según los meteorólogos, por un fin de 2023 muy caliente, y a un 2024 con temperatura por encima de los promedios históricos de punta a punta del país.