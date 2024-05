El concurso para designar el reemplazo de Miguel Ángel Gálvez está frenado

No se conocen las razones oficiales por las cuales se frenó el concurso. La política incide. Presidencia de la Nación determina los elegidos de las ternas que elabora el Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que las demoras vienen desde el gobierno anterior. El ex presidente Alberto Fernández acumuló 73 ternas de jueces federales de todo el país y no eligió a los titulares de dichos tribunales.

El concurso para reemplazar a Gálvez está a mitad de camino. Por estas horas, el espacio de poder dentro de Tribunales que busca ocupar el mileismo es en la Corte Suprema de la Nación, donde impulsa a Ariel Lijo.

Tras abrirse el concurso en junio del 2023, del 7 al 11 de agosto el Consejo de la Magistratura Nacional recibió las postulaciones de profesionales de toda Argentina, que fueron hasta 74. El otro paso fue la prueba de oposición, que implicó la evaluación de conocimientos jurídicos y la resolución de casos testigo. Al examen, que fue el 22 de septiembre del 2023, se presentaron 28 postulantes, de los cuales 13 son sanjuaninos. Tras rendir por escrito se generó un orden de mérito por puntaje obtenido. En primer lugar, quedó la secretaria civil del Primer Juzgado Federal, Claudia Bondanza.

“Lo último que se supo fue que empezó la etapa de apelaciones a las correcciones del examen escrito, ahí quedó. Ahora habría que resolver esas apelaciones, conformar el orden de mérito final, posteriormente convocar a entrevistas a los concursantes, todo en el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires”, detalló la fuente a este diario. Una vez concluido ese proceso, el Consejo elabora la terna, Presidencia de la Nación distingue a un elegido y la Cámara de Senadores tiene que aprobar el pliego con la propuesta del Presidente. Recién cuando todo ese proceso concluya, Gálvez tendrá reemplazante.

Caras conocidas, entre los aspirantes

A rendir fueron conocidos del ambiente jurídico de la provincia como los tres secretarios del Tribunal en juego, Ezequiel Recio, Claudia Bondanza y Edgardo Benítez; el titular del Noveno Juzgado Civil, Pablo Oritja; la jueza del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), Eliana Ratta; la defensora Oficial Federal Gema Guillén; el camarista Civil, del fuero local, Juan Carlos Pérez; el juez Laboral, Guillermo Baigorrí. También rindió Pablo De Sanctis, abogado del Banco Nación e hijo del ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis.

Entre los sanjuaninos que se habían anotado originalmente y no rindieron estaban abogados conocidos del ámbito político como son Enrique Delgado, José Becerra y Diego Nazareno, referenciados con Juntos por el Cambio, y Gastón Noguera del PJ. Además, se había inscripto y no fue a rendir la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti.

Gálvez, de juez a columnista

Desde que se jubiló, el ex juez federal Miguel Ángel Gálvez optó por un cambio en su vida. Ahora es columnista, en el programa de radio que dirige Sergio Eiben en radio La Red. "Una vez que me jubilé, después de casi 30 años de ejercer un cargo de tanta responsabilidad como el de juez federal, me quedé con mucho tiempo vacío, digamos, tiempo libre, y bueno, el doctor Sergio Eiben tuvo la amabilidad de ofrecerme participar en un programa Radio Café", cuenta. Y remarca: "No me considero periodista porque sería muy presuntuoso decir que lo soy. Yo tengo mucho respeto por esa profesión. Ojalá que algún día llegue a serlo", le contó a la periodista Miriam Walter.