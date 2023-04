El candidato fijo de Uñac y el retorno de dos "tanques" a la política electoral en Santa Lucía

“Soy funcionario y cuando fui candidato hice una excelente elección, eso me da experiencia para pensar el municipio como motor de desarrollo”, ahondó. El modelo de gestión que toma González es el mismo que ahora funciona de ejemplo para el uñaquimo: la gestión de Cristian Andino en San Martín. “Queremos un Estado presente como en San Martín, donde más de 1.000 viviendas se construyeron a través de cooperativas, donde tienen un hospital y un camping municipal. Con San Ceferino encontraron el atractivo turístico”, dijo, y agregó que el departamento del compañero de fórmula de Sergio Uñac “es tres veces mayor y tiene tres veces menos presupuesto”. Una manera de decir que Orrego no hace buen uso del dinero municipal, que alcanza los 2.500 millones de pesos. Y que además, no se sabe dónde va esa plata. “No es un gobierno abierto y transparente” y “no asume demandas de los vecinos como la seguridad”, resaltó.

González es, según los números que manejan desde la provincia, el aspirante que mejor mide, al menos por ahora. Sin embargo, para contener a los “compañeros” que discrepaban con él, se armó la lista que encabeza el titular de la Agencia de Calidad San Juan, Eduardo D’Anna, uno de los socios de Cerdera. En tanto, la candidata a diputada departamental del sublema de Uñac, Vamos San Juan, la secretaria de Gobierno, Nerina Eusebi, también es del palo. Dentro del uñaquismo también va Laura Garcés, del Frente Grande y actual funcionaria de la UNSJ.

Sin embargo, los dos tanques son otros. El ex diputado provincial y prestigioso neurólogo Nelson Campero regresó al barro. Estuvo como militante, pero ahora estará al frente de un armado de “veteranos”. El médico dijo a este diario que la situación nacional “con todo lo que arrastramos”, de alguna manera le hizo decirse a sí mismo: “Tengo que salir en ayuda”.

f1280x720-183032_314707_5050.jpg El diputado Nelson Campero con el entonces vicegobernador Rubén Uñac.

Campero definió la ley de lemas como “simpática” y tomó el recuerdo de su aplicación en 1994 porque “los que querían participar tenían la libertad de hacerlo”. “Nosotros somos un grupo de veteranos del departamento que capaz damos la sorpresa”, comentó. “Santa Lucía es donde nos conocen, donde tienen nuestro recuerdo, vamos a desempolvar el jingle y ponernos en consideración. Somos una familia de la política”, dijo en referencia a sus compañeros como el actual concejal peronista José Antonio Arredondo. El dirigente tuvo una reunión con el Gobernador y presidente del Partido Justicialista local para definir su candidatura. A Uñac le sorprendió la propuesta, pero la tomó “con alegría”. “Es un gran estratega, desde lo práctico venimos a sumar votos. Lucio me llamó, pero le dije que le sería más útil desde afuera. A los que lo cuestionan, los puedo llamar yo”. Específicamente sobre su retorno, el profesional de la salud describió que se siente como “el famoso Rocky. Peleo por los ideales, por la sangre. Uno quiere dar su última pelea”.

Otro que regresa a la arena electoral es el ex ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina. Justamente, lo hará por el sublema giojista San Juan Vuelve. Es su segundo intento por llegar a la intendencia. El primero fue en 2015, tiró toda la carne del ministerio al asador y obtuvo un cómodo segundo puesto. “Nunca dejé de militar políticamente y nunca dejé de tener diálogo con José Luis Gioja”, contó el ex funcionario que, luego del cambio de gobierno y la llegada de Uñac al sillón de Sarmiento, pasó a ser asesor de la Gobernación y, más tarde, tras concursar, forma parte del gabinete de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. La candidatura fue propuesta por la cúpula del sublema: “Hablamos de Santa Lucía por lo que significa y porque ya había hecho esta tarea”, explicó, “cuando surgió la iniciativa no fue novedoso”.

Molina eligió cuestionar o, más precisamente, “poner en tensión las realidades que evidencio”, tanto en relación a la gestión de los hermanos Orrego, como del uñaquismo. “El departamento sigue igual que en 2015”, aseguró, y se preguntó: “Hay que pensar cuánto hizo el actual intendente y también pensar cuánto hizo el candidato de Uñac, que hace ocho años tiene una responsabilidad política, pero también una agenda en el Ejecutivo”. Tiro por elevación. “La idea era profundizar”, afirmó.

El ex Ministro comentó que en su primera postulación le habían avisado apenas tres meses antes que iba a luchar por la intendencia, que esta vez es más calmo. “Volver al territorio me significó una gran alegría, me acompaña mucha gente que conocí militando”, como es el caso del primer candidato a concejal, Marcelo Carrozzo, y la segunda, Nancy Bustos, una conocedora de Alto de Sierra. “Vamos a gestionar un plan serio. Hoy no hay planificación, sino una agenda de coyuntura, no hay obras necesarias para los vecinos”, dijo Molina. “En Santa Lucía parece que la construcción de viviendas es sólo responsabilidad del Estado provincial”, agregó. Y explicó que, en una eventual victoria de San Juan Vuelve, “los primeros ciudadano de un municipio van a ser los niños, hay que saber qué pasa con la niñez y la adolescencia, sobre todo en la educación, hay muchos que no retomaron las clases después de la pandemia”.

En el oficialismo, todo cantado

El oficialismo orregista tiene todo planificado rumbo a las elecciones del 14 de mayo. El actual intendente, Juan José Orrego, irá por la reelección, de eso nunca hubo dudas. También disputará dentro del sublema Cambia San Juan, el radical José María Ginestar. En tanto, por el sublema San Juan al Futuro, que tiene como candidato a gobernador a Eduardo Cáceres, figura el ex director de Migraciones Enrique Delgado, un Pro puro. Por el sublema Evolución Liberal, de Sergio Vallejos, está Mauricio Rojo. Y el candidato de Marcelo Arancibia en Santa Lucía es Vicente Mut.