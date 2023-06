El bullrichista que se juega una chance para el regreso de un Bravo al Senado

Para Juan Domingo Bravo, hijo del caudillo y fundador del Partido Bloquista, Leopoldo Bravo, que su padre haya estado en el Senado y él ahora sea candidato al mismo cargo es algo "absolutamente anecdótico". No obstante, si gana en estas elecciones, marcará el regreso de uno de los apellidos más emblemáticos de la política sanjuanina al Congreso Nacional.

bravo.jpg Bravo, en la conformación de la mesa bullrichista en San Juan, días atrás.

Don Leopoldo, entre sus varios cargos encumbrados fue senador dos veces, desde el 28 de noviembre de 1986 al 10 de diciembre de 1995 y desde el 10 de diciembre de 1995 al 10 de diciembre de 2004, lugares de alta exposición en la etapa del retorno a la democracia. Juan Domingo ahora aparece poniendo el apellido en escena nuevamente, pese a que para él no tiene trascendencia, sino que lo importante "es el proyecto de Patricia".

Bravo, aunque lleva el nombre del General, está en el armado orreguista desde hace años, junto con otros dirigentes como Enrique Conti, que se fueron de la sede sobre calle Mitre, cuestionando la sociedad del PB con el peronismo. Ese pacto que se inició en 2007, durante la gestión de José Luis Gioja, defendido por otro Bravo, su hermano Leopoldo Alfredo (fallecido en 2010), y que continúa en la actualidad. En 2020, Juan compitió por la presidencia del partido de la estrella junto a Graciela Caselles como vicepresidenta primera. El nombre de la lista era Independencia, porque planteaban como propuesta central el fin del acuerdo con el justicialismo.

"Patricia me hizo un ofrecimiento que me honra y comparto el plan de un cambio en todas las áreas del país, seguridad, economía, cultura. Creo que es la más indicada para ser presidenta de los argentinos", remarcó Bravo, en diálogo con Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2023-06-27 at 2.12.31 PM.jpeg Bravo junto a Mario Capello y Bullrich en una visita a una calera, cuando ella vino a San Juan en mayo.

Contó el bloquista disidente que la propuesta se empezó a gestar en mayo, cuando la ex ministra de Defensa llegó a San Juan para apoyar a Marcelo Orrego y la llevaron a visitar una calera ubicada en Los Berros. En el viaje de regreso tuvieron más de una hora para charlar tranquilos y ahí quedaron en seguir charlando. Así, Bravo fue uno de los dirigentes que conformó la mesa de trabajo bullrichista en San Juan, y ahora competirá por el sector, denominado "La Fuerza del Cambio". En la decisión intervino el armador político regional, el mendocino Enrique Thomas y, según Bravo, la nominación se dio de manera "muy natural".

bullrich.png

En San Juan, Bravo se convirtió en protagonista en la interna local de Juntos por el Cambio, que se dirimirá en los turnos electorales de agosto y octubre. Va como precandidato para el Senado secundado por la ex ministra de Gobierno radical María Luisa Velasco, y completan la lista para diputados nacionales María Eugenia Raverta, Alfredo Aciar y Alejandra Castro. Se enfrentará en las PASO con la lista que lleva el orreguismo, que respalda a Horacio Rodríguez Larreta, que lleva como cabeza de lista para senador a Emilio Achem.

image.png Un joven Juan Domingo (derecha) posa con sus hermanos y sus padres, Don Leopoldo e Ivelise, en una visita al Papa Juan Pablo II al Vaticano.

Bravo mecha sus actividades como político con los de empresario del negocio del pistacho en San Juan. "Yo me he dedicado desde hace 30 años a la empresa, soy veinticinqueño agricultor y estoy preocupado por el país. El 150% anual de inflación trae sus problemas", analizó. No obstante, afirma que el abanico de problemas en el país es más amplio y Bullrich impulsa un plan que, para él, es el indicado.

Si bien va a interna en lo nacional contra la lista de Orrego, Bravo dijo que con el santaluceño se lleva "muy bien", y también con Fabián Martín, y que "espero que ganemos el domingo".

¿Y por casa, con los Bravo? Porque en la familia hay quienes están en el PB orgánico que sigue aliado con el PJ, como su cuñada Laura Adámoli que es vicepresidenta del partido, y quienes están del lado de los que se oponen como su hermano Alejandro Bravo. "Estamos muy bien, cada uno tiene su opinión", aseguró Juan Domingo.