Disputa entre los bullrichistas sanjuaninos: Vallejos se anota para las nacionales pero...

Sergio Vallejos es uno de los cuatro candidatos a gobernador del Frente Unidos por San Juan y también se anota para participar en las elecciones nacionales como aspirante a diputado nacional, llevando como presidenciable a Patricia Bullrich. Si bien aseguró que su postulación fue acordada con otros socios del espacio, no todos están de acuerdo. Quien se mostró por la negativa es la referente bullrichista sanjuanina de primera hora, Eugenia Raverta, al objetar que no hay nada cerrado y "no es lo que se está hablando", además de asegurar que "Patricia no lo tiene en mente".

Vallejos afirmó que su candidatura se la prometieron a modo de "gesto político, un agradecimiento político", y enumeró como razones el haber armado en poco tiempo un partido que tuvo participación en casi todos los departamentos y, sobre todo, "la impugnación a Uñac que prosperó y quizá hoy tenga un efecto colateral inmediato favorable a la republica, con el no a Insfrán donde se toma de la jurisprudencia del caso Vallejos contra la Provincia de San Juan".

image.png Vallejo y su equipo, entusiasmados.

Si bien el referente de Evolución Liberal se mostró con ímpetu sobre sus aspiraciones, reconoció que no está todo dicho. "Las negociaciones van a seguir hasta el sábado pero hemos seguido con nuestra postura, el único candidato que lo firmó a lo de Uñac fui yo y eso tiene un valor político. Quedamos de acuerdo en que se nos reconocía con la primera diputación nacional. Sería muy importante que un liberal llegue a diputado nacional".

Si se da lo de Vallejos, se sumará a la movida de "jugar a dos puntas". "No estoy en contra de las dobles candidaturas. La gente quiere soluciones, no está pensando en esas mezquindades, no se están fijando en lo político", argumentó.

Final abierto

En este marco, Vallejos dijo que hay "final abierto", a la vez que aseguró que "en las encuestas de Juntos por el Cambio estamos cerca de los 8 puntos, son cerca de 50 mil votos de Evolución Liberal que muestran un gran crecimiento".

Para que Vallejos sea candidato se tienen que dar una serie de factores. Primero, que en el frente que lidera Marcelo Orrego se vaya a PASO. Si bien el mismo candidato a vicegobernador de Orrego, Fabián Martin, declaró que buscan una lista de unidad, dentro del armado se anticipa con fuerza una interna entre una lista de Bullrich y otra de Horacio Rodríguez Larreta. Si se da este último escenario, entonces cada presidenciable debe avalar quién lleva su boleta en las provincias.

"Sé que tendría que ser aceptado por Bullrich. Nosotros decimos esta es la pretensión nuestra, no estamos desesperados ni enojados porque no se no respete lo pactado", analizó el empresario.

Según él, estuvo en contacto con el armador bullrichista en la región, Enrique Thomas, y el mendocino le ofreció la candidatura a parlamentario del Mercosur, pero no la aceptó. Dijo que con la ex ministra de Defensa no se comunicó, porque "la idea era que nos pusiéramos de acuerdo acá y eleváramos la lista a nivel nacional para que la aprueben".

En este punto, Raverta objetó fuertemente los dichos de Vallejos: "Eso no es así. Todavía no están definidas las listas, estamos charlando con todos pero todavía no hay definido nada, tiene que haber un consenso coordinado", dijo a Tiempo de San Juan la dirigente. Sobre la decisión de Bullrich, dijo que Vallejos "está dentro del espacio, está trabajando", pero le enrostró que "pero antes Vallejos se fue con los libertarios y volvió. En algún momento eso pesa (en las decisiones de Bullrich)".

En lo que coinciden dentro del frente de Orrego es que hay final abierto. Mientras siguen los roces entre los bullrichistas, se prevé la jugada del larretismo sanjuanino, que contaría con el apoyo de Orrego y del presidente del PRO local, Enzo Cornejo. Aún el orreguismo no ha confirmado la jugada. Lo que esperan los bullrichistas es que el PRO permita jugar las dos listas en igualdad de condiciones.

En este escenario, Raverta que es afiliada al PRO, es una especie de llave para quien quiera participar. Vallejos con Evolución Liberal, fuerza en formación, figura como adherente en el frente, pero para inscribir candidatos debe sí o sí jugar con un sello de alcance nacional. En Juntos por el Cambio son cuatro las fuerzas que tienen esa característica: PRO, UCR, Producción y Trabajo y Dignidad Ciudadana. Pero solo los dos primeros suscribieron la alianza nacional, de manera que los dos restantes pueden llevar candidatos al Congreso en San Juan pero deben tener el aval del PRO y la UCR más los presidenciables para llevar la boleta pegada a los candidatos locales.