El "baile" de Caselles con los de Massa no cayó bien en el Frente de Todos

Los coqueteos de Graciela Caselles con el Frente Renovador vienen dando qué hablar desde antes que se conociera que Sergio Massa se convertiría en superministro en Argentina. Y ahora que se la vio a la dirigente bloquista en medio de los festejos de los massistas al momento de la asunción en la Casa Rosada, las críticas no tardaron en llegar desde el Frente de Todos local que integra la sanjuanina.

Quizá la participación de la diputada nacional hubiera pasado desapercibida si no fuera porque el video donde salen los massistas, comandados por la Presidenta de AySA, Malena Galmarini de Massa, se viralizó en las últimas horas, porque mostró la molestia del propio Massa al ver a su militancia, con esposa incluida, a los saltitos y cantando "borombombón, borombombón, somos el Frente Renovador". En el grupo de los que fueron llamados al orden aparecía Caselles.

Más allá del festejo reprobado por Massa, lo que se hizo notorio con su ademán y su "no, no", parando los cantitos, en señal de mesura política, la activa militancia de Caselles en el Frente Renovador llamó la atención en San Juan.

Sergio Massa retó a los suyos en nombre de la unidad del Frente de Todos

Se escucharon este jueves distintas expresiones dentro del armado. Consultado por Tiempo de San Juan el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, sobre la presencia de Caselles en los festejos massistas, dijo que "la verdad que no da ni para opinar", dejando con la mesura mucha tela para cortar, con ese comentario con aires de reproche y ninguneo para su correligionaria.

Los más elocuentes fueron dos figuras fuertes del uñaquismo, que opinaron ambas en Radio Sarmiento. El vicegobernador Roberto Gattoni dijo que "creo que el humor social de la gente no da para hacer festejos, hay que tener mucha seriedad para ver cómo se encaran las medidas. Creo que Massa ha sido prudente y serio ayer y deberíamos acompañarlo". Por su parte, la ministra de Hacienda, Marisa López, opinó que "me voy a quedar con el dedo y la mano levantada de Massa diciendo que no es momento de festejo".

graciela.jpg Caselles posando entre dirigente del Frente Renovador, con Massa en el centro de la escena.

La expresidenta del Partido Bloquista dilucidó días atrás que está muy cerca del massismo, trabajando codo a codo con Franco Aranda que es el referente local, y que ella aspira a ser candidata a intendenta de Capital en 2023. Destacó también que ella cultivó buenas migas con Massa compartiendo actividad en el Congreso de la Nación. No obstante, se cuidó de decir que es "un pase", ratificando que se siente bloquista y que, bajo su óptica, no hay incompatibilidad política porque tanto el PB como el FR integran el Frente de Todos.