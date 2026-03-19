El ataque iraní a un centro de distribución de gas qatarí provoca pérdidas anuales de 20.000 millones

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo este jueves que los ataques de Irán contra el principal centro de distribución de gas del país tienen “importantes repercusiones para el suministro energético mundial”, y según el responsable energético qatarí provocaron pérdidas anuales de 20.000 millones de dólares.

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Medio Oriente Irán ataca la terminal de gas natural licuado más grande del mundo en Qatar

“Este ataque tiene importantes repercusiones para el suministro energético mundial”, declaró el jeque qatarí en una rueda de prensa tras los graves daños sufridos por la planta de Ras Laffan, reportó la cadena CNN.

“Estos ataques no aportan ningún beneficio directo a ningún país; al contrario, perjudican y afectan directamente a las poblaciones”, afirmó.

Los cuantiosos daños causados por los ataques con misiles iraníes contra la Ciudad Industrial de Ras Laffan, una terminal de exportación de gas natural licuado en Qatar, provocarán una pérdida estimada de ingresos anuales de 20.000 millones de dólares, declaró el responsable de energía de Qatar.

Saad Sherida al-Kaabi, ministro de Energía de Qatar, afirmó que el ataque redujo la capacidad de producción de gas natural licuado de Qatar en un 17%.

Según reveló Al-Kaabi, las autoridades prevén que las reparaciones de las dos unidades de gas natural licuado que sufrieron una avería el miércoles por la noche tardarán al menos cinco años y tendrán un impacto importante en el suministro a los mercados de Europa y Asia.

“Los daños sufridos por las instalaciones de GNL tardarán entre tres y cinco años en repararse. El impacto recae sobre China, Corea del Sur, Italia y Bélgica”, declaró Al-Kaabi en un comunicado.

Irak también condenó los recientes ataques contra instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio. “Los recientes ataques contra instalaciones energéticas en varios países vecinos de Irak y otras naciones hermanas de la región constituyen una preocupante escalada que amenaza con socavar los esfuerzos para reducir las tensiones y poner en peligro la estabilidad”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

También hizo hincapié en la importancia de “garantizar el suministro continuo a los mercados energéticos mundiales”, tras la grave interrupción del estrecho de Ormuz, a través del cual Irak exportaba anteriormente la mayor parte de su petróleo.