Eduardo Cabello habló sobre los rumores de distanciamiento con Sergio Uñac: qué dijo

El miércoles, el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, participó de Off the record, el streaming de Tiempo de San Juan. Opinó sobre el sindicalismo, el RIGI y habló sobre los rumores de distanciamiento con el senador nacional Sergio Uñac.

Para el líder de la CGT, el sindicalismo argentino es una "joya única en el mundo". Cabello desafió: "¿Crees que haya un grupo de gente -que no sea la CGT- que pueda hacer un paro o una movilización y que tenga el respaldo para sacar 600.000 personas a la calle?".

El sanjuanino afirmó que hay legitimidad de la sociedad porque "lo de los trabajadores no se toca" que son "derechos sociales, buen trabajo, obra social y vacaciones".

El gremialista de la UOCRA dio los argumentos del paro general de este jueves: "Nos pararon la obra pública, nos pusieron de nuevo Ganancias". Además, recordó: "Los veranitos y los amores se acaban rápido", respecto a la popularidad del presidente Javier Milei.

En cuanto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el secretario General de la CGT justificó el accionar de los tres diputados nacionales de Unión por la Patria -Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone- que votaron a favor de la normativa. "No los voy a defender porque son suficientemente grandes como para defenderse. Pero bueno, hay cosas que se votan, otras que no. No por eso todo es negativo. En el Senado seguro se modifique y vuelva a Diputados. Hay que ser más tolerante en algunas cosas", dijo.

Finalmente, hizo referencia al supuesto distanciamiento con Uñac. El rumor comenzó en la antesala a la segunda reunión del Consejo Provincial Justicialista, cuando el senador nacional convocó a su tropa al salón Milenio, en Santa Lucía, para comunicarles la decisión de ir a elecciones internas lo antes posible. En ese momento, fuentes indicaron que Cabello se retiró visiblemente molesto del encuentro. "Está caliente", fue el textual de las fuentes.

Sin embargo, Cabello aclaró que sí se retiró por cuestiones de agenda de la CGT nacional y que se lo había comunicado al exgobernador con anticipación. Además, bancó el liderazgo de Uñac en el peronismo. "Si hay un hombre que tiene una cantidad de votos es Sergio Uñac. Tiene una cantidad de votos relevante para seguir haciendo cosas. Las derrotas, los golpes te enseñan a ser más blando o más duro. Creo que él tiene esa autocrítica", afirmó.