Dos políticos argentinos muy importante se van a casar: cómo fue la propuesta

osada.jpg

"Estábamos sentados uno al lado del otro en el departamento y me dice que él quería casarse, que lo tomaba muy en serio. Yo le decía `ah, ok´, porque no me estaba preguntando a mí. Y me dice: `Pero, ¿vos te querés casar?´. Y ahí le pregunté si no se tenía que arrodillar para eso", relató, entre risas, la dirigente de la UCR en declaraciones a TN.

Por su parte, Naidenoff indicó que la propuesta fue "como cualquiera", sin ningún detalle especial para la ocasión. Sin embargo, lejos de la frialdad del comentario amigos del Senador deslizaron que él mismo les comentó: "Estoy regalado".

La experiodista, de 49 años, y el formoseño, de 55, comenzaron su relación tras varias jornadas de trabajo en la Cámara alta, donde ambos forman parte del interbloque de Juntos por el Cambio.

La senadora nacional por Santa Fe se separó de su expareja en diciembre de 2021, tras una relación de 17 años, en el momento en el que iniciaba sus tareas legislativas.

En tanto, Naidenoff enviudó en 2018 como consecuencia de un trágico accidente que terminó con la vida de su hijo y su entonces pareja por inhalación de monóxido de carbono.