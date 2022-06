Cristina y Naidenoff se dieron duro en el Senado: el video

Y continuó: "Total, en la Argentina no hay problemas. Total, el riesgo país no aja, la inflación y el riesgo país están controlados, se puede transitar con tranquilidad porque no falta combustible, está todo ordenadito en la Argentina para que el presidente pueda suspender su agenda y arremeter y apretar a la Justicia. No me sorprende. Desde el minuto uno, desde que asumieron, ante la impotencia de no gobernar, de no hacerse cargo de la realidad, el atajo siempre fue embestir a la Justicia. Así les va”.

Naidenoff aprovechó la oportunidad para pedir que el Jefe de Gabinete, el tucumano Luis Manzur, llegue hasta el Senado para “dar explicaciones” por el conflicto con el avión venezolano, con parte de la tripulación iraní, que estuvo de paso por la Argentina.

Cuando Naidenoff llegaba a los 4.40 minutos de mensaje, la vicepresidenta, mostrándole la mano abierta le recordó que para cuestiones de preferencia le tiempo para hablar son 5 minutos. “Five”, le recordó.

WhatsApp Image 2022-06-30 at 4.49.12 PM.jpeg

Naidenoff sumó entonces 5 minutos de una comunicación posterior, y terminó hablando, en total, 7 minutos. “Sobre tiempo, ¿vio?”, le dijo a Cristina, irónico. Y Cristina respondió: “Tan generoso como siempre, Naidenoff”.

En el medio del mensaje del radical macrista, Cristina tuvo que mandar a sentarse al jujeño Snopek, que se había levantado, en forma intempestiva, y parecía dirigirse a la banca de Naidenoff.

El picante cruce entre Cristina Kirchner y Luis Naidenoff

Ya antes Cristina había “retado” a Mayans, el senador peronista, por “confiar en la palabra de los que no tiene palabra”, refiriéndose a los legisladores que trataban de, a su criterio, enturbiar la labor parlamentaria.