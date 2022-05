Docentes fueron recibidos en Casa de Gobierno y entregaron petitorio

entra.jpg

Los maestros reclamaron en una multitudinaria protesta que arrancó cerca de las 9 en el Centro Cívico y que se trasladó por Avenida Libertador hasta Casa de Gobierno. Con cánticos y pancartas, pidieron "llegar a fin de mes", aludiendo a que hay maestros que no cobran lo suficiente para cubrir la canasta básica alimentaria, y reclamaron varias otras mejoras para el sector, como no descuento por duplicado de la obra social y ley de jubilaciones. A la par, mostraron carteles contra la conducción de UDAP y Luis Lucero, quejándose de que no se sienten representados por el gremio mayoritario del magisterio.