Dirigentes sanjuaninos lamentaron el fallecimiento de Humberto Orrego

Con la voz quebrada, Escobar dijo: "Me sorprendió cuando me llamaron de la producción. No lo esperaba. Me quedé helado porque era una persona a la que quería mucho". Recordó: "Allá por el año 90, 91, cuando estaba haciendo la interna en el PJ, él estaba en una lista opositora a la mía en Santa Lucía. Yo gané la posibilidad de ser candidato a gobernador. Ellos ganaron la posibilidad de ser gobierno en Santa Lucía. Inmediatamente me dijo que se alineaba como debía ser. Se convirtió en un aliado y en un amigo".

"Fue un hombre al cual le di mi confianza porque era merecedor. Es difícil que de un buen árbol no salga una buena rama", sentenció el empresario en comunicación con Canal 13 de San Juan.

En tanto, el actual candidato a senador nacional, Emilio Achem, del riñón orreguista, habló sobre el fallecimiento: "Es muy triste. Respetamos el dolor de la familia". El también secretario de Gobierno de Santa Lucía dijo que "como equipo estamos a disposición y atentos a lo que necesiten" y garantizó: "Las obligaciones institucionales de Juan José y Marcelo se van a seguir atendiendo".

Asimismo, resaltó que Humberto representó "un gran apoyo" para Juntos por el Cambio. "Lo conocí cuando empecé a trabajar con Orrego a principio de la gestión Era un hombre del que siempre podías aprender de la vida y de la política", comentó Achem.

También la diputada provincial y candidata a la diputación nacional, Nancy Picón, declaró al respecto. Describió al difunto político como una "excelente persona a quien tuve el gusto de conocer".

9733e15a-81d2-4739-b453-12350aa51f9a.jfif

"Abrazo, en este difícil momento, a mis grandes amigos Marcelo, Juan José y Cecilia. Lamento profundamente la pérdida de su padre Humberto Orrego, un reconocido dirigente de nuestra provincia, pero por sobre todas las cosas un excelente ser humano. Q.E.P.D", escribió en las redes sociales el vicegobernador electo e intendente de Rivadavia, Fabián Martín.