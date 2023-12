Diputados peronistas pidieron que Javier Milei frene el DNU y mande el paquete al Congreso

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, pide frenar el DNU y que Javier Milei mande el paquete de leyes al Congreso . "No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes", afirmó. El Presidente hablará por cadena nacional desde las 21.

"Presidente Milei: acabo de escuchar a su vocero. Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino", escribió en un tuit. Asimismo, reclamó al Gobierno: "No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático". Martínez le hizo ese pedido a Milei, quien hoy dará a conocer su desregulación de la economía sin pasar por el Congreso.