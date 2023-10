Después del debate, Sergio Massa habló del escándalo con Martín Insaurralde

Quizá la rápida respuesta del gobernador Kicillof, eyectando del cargo a Insaurralde, aplacó un poco las intenciones de utilizar el tema como chicana. Sergio Massa sólo debió obviar el tema en dos oportunidades, cuando hicieron la referencia las candidatas Miriam Bregman y Patricia Bullrich.

Luego del debate, sí, Massa habló del affaire.

"Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todos lo mismo", apunto el candidato en entrevista con C5N.

"Ya había pasado al mediodía y nosotros salimos un poco después. Ahí hablé con todos los que tenía que hablar conté lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció (...) Tenía el debate el domingo y dije que ese mismo día tenía que estar resuelto el tema", apuntó, aprovechando el tema muy complicado, para ratificar su centralidad política dentro de la alianza oficialista.